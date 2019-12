A Tesla Cybertruck já foi lançada há vários dias mas continua nas bocas do mundo, muito por culpa da imagem futurista. Há quem adore quase tudo em relação à pick-up eléctrica da marca fundada por Elon Musk, mas também há quem a odeie com todas as suas forças. Esta notícia é para os últimos, já que representa uma alternativa.

Não gosta da Tesla Cybertruck? Compre a Neuron EV T-One!

Nova Tesla Cybertruck parece obra de ficção científica

A Neuron EV acaba de lançar mais imagens oficiais da T-One, uma espécie de pick-up eléctrica – como a Tesla Cybertruck! – que parece preparada para enfrentar o fim do mundo. Se não ficou impressionado com o desenho da proposta da Tesla talvez fique com a imagem desta.

A T-One foi apresentada ao mundo no início do passado mês de Novembro, na China, e tal como as imagens sugerem, conta com uma plataforma que pode ser adaptada a vários tipos de carroçaria e a diversos tipos de configuração, incluíndo algumas com o condutor em posição central.

A Neuron EV, uma empresa com sede na Califórnia mas que conta com investimento chinês, continua sem adiantar nada acerca das especificações, mas sabe-se que a abordagem será focada na versatilidade e não nas "performances".

Ainda não se sabe quando é que esta proposta estará disponível para comercialização nem quanto irá custar, mas uma coisa é certa: tal como acontece com a Cybertruck, a imagem desta T-One promete não deixar ninguém indiferente!

