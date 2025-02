Era uma questão de tempo até a Volvo regressar ao Cross Country mas agora em modo 100% eléctrico plasmado no EX30, após ter sido eliminado do catálogo da marca após a derradeira "aparição" na carrinha V60.

Não foi feito para subir passeios: Volvo EX30 Cross Country troca a cidade pela aventura

A tão esperada variação para aventureiros urbanos foi esta segunda-feira revelada com os mesmos 428 cv da variante Twin Motor Performance, com a bateria de 69 kWh a prometer até 427 quilómetros de autonomia.

O crossover já tem as encomendas abertas no nosso país a partir de 56.528 euros, com a chegada dos primeiros exemplares a acontecerem a tempo de gozar o Verão em pleno.

Aventureiro inconfundível

Primeiro ponto a atender é ser quase impossível de confundir este Volvo EX30 Cross Country no meio do trânsito com o modelo convencional.

O visual bem diferenciado está logo patente na área frontal, agora mascarada a negro com gráficos a distinguirem os relevos do maciço Kebnekaise da Lapónia sueca.

Só por si esta estética sugere de imediato uma robustez acrescida para a aventura, com a traseira, as laterais inferiores e as cavas das rodas a ganharem a seguirem o mesmo estilo.

Sem que as cotas originais tenham sido mexidas, a distância ao solo foi elevada em 19 mm, com o conjunto a ficar assente em jantes aerodinâmicas de 19 polegadas, mas passíveis de serem trocadas por rodas de 20.

Tudo é completado por monogramas Cross Country nos pilares traseiros e nos pára-choques, com as placas de protecção à frente e atrás a convidarem a subir obstáculos que não se resumem aos passeios da cidade.

A personalização opcional fica a cargo do pacote Cross Country Adventure com guarda-lamas rígidos e pneus off-road, sem esquecer as barras no tejadilho para suportar um rack de carga.

Para além do pneu sobresselente, a confirmar a vontade em atacar trilhos pedregosos, pode contar com uma tenda, cadeiras de campanha, e utensílios de cozinha para assentar num fogão a gás ou numa simples fogueira.

Surpresa é a decoração do habitáculo não seguir o mesmo espírito aventureiro do exterior, assumindo o acabamento topo de gama Ultra do EX30.

Sempre com tracção integral

Se o crossover convencional é proposto em três variantes, o EX30 Cross Country assume apenas o topo de gama Twin Motor Performance com tracção integral, e sempre no acabamento Ultra.

São dois propulsores a darem ao "eléctrico" 315 kW (428 cv) e 543 Nm para um "tirada" de 3,7 segundos dos zero aos 100 km/hora, com a velocidade máxima a ficar "trancada" electronicamente nos 180 km/hora.

A eles está associada uma bateria de 69 kWh brutos para uma autonomia combinada a bater nos 427 quilómetros, recarregável de dez a 80% em 26 minutos a 150 kW DC, sendo a 22 kW em corrente alternada.

O preço arranca nos 56.528 euros antes das devidas personalizações – falta saber quanto custa o pacote Cross Country Adventure – e as encomendas já estão abertas; primeiras unidades poderão chegar a tempo do Verão.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?