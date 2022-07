A Hyundai está em plena aceleração no mundo da electrificação automóvel. Depois de revelar o novo Ioniq 6, o construtor sul-coreano avança agora com mais dois protótipos de alto desempenho.

N Vision 74 e RN22e: a face mais selvagem da Hyundai nos desportivos eléctricos

O N Vision 74 é um desportivo híbrido a hidrogénio, inspirado no N 2025 Vision Gran Turismo e no concept car idealizado a partir do Hyundai Pony Coupé.

Já o Hyundai RN22e combina a inovadora plataforma E-GMP do grupo com o design exterior do Ioniq 6, reflectindo a visão e a direcção da divisão N para a electrificação.

Embora a produção comercial não esteja confirmada, está aberta a possibilidade de criar um modelo 100% eléctrico de alto desempenho num futuro próximo.

Confirmado para o próximo ano está o lançamento da primeira proposta eléctrica da divisão desportiva da Hyundai com o Ioniq 5 N.

Tributo retrofuturista

Verdadeiro "laboratório móvel" híbrido com pilha de combustível de hidrogénio, o N Vision 74 é um tributo ao Pony Coupé de 1974 sob o desenho de Giorgetto Giugiaro.

O protótipo herdou as superfícies e o perfil dinâmico daquele desportivo para se transformar num Gran Turismo retrofuturista com 4.95 metros de comprimento.

A imponência na estrada é reforçada pelos seus dois metros de largura e a baixa altura, de apenas 1,33 metros, com a distância entre eixos a chegar aos 2,90 metros.



À frente, os faróis duplos assumem a forma e a luz amarela do modelo de que descende, mas compostas por LEDs com efeito pixelizado como é distinguido na gama Ioniq.

O pára-choques dianteiro é sublinhado por um spoiler tão angular quanto proeminente, enquanto atrás se destaca uma enorme asa, a "pairar" sobre os farolins LED pixelizados e sobre um grande difusor.

O conceito desportivo do N Vision 74 está bem visível no seu baixo centro de gravidade e nas rodas aerodinâmicas de generosas dimensões.

O habitáculo foi reinterpretado como um espaço de entretenimento, sem perder a arquitectura pura do protótipo em que se baseia.



O posto de condução, bem centrado no condutor como não poderia deixa de ser, combina elementos com um desenho moderno, reflectidos no painel de instrumentos digital com botões analógicos.

Estética e potência

Se a estética é fulgurante, o mesmo se poderá dizer das capacidades do Hyundai N Vision 74: os dois motores eléctricos, montados nas rodas traseiras, dão-lhe uma potência de 500 kW (680 cv) e um binário de 900 Nm.

São apoiados quer por uma bateria de 62,4 kWh, associado a uma arquitectura de 800 volt, quer por uma pilha de combustível com um "pico" máximo de 95 kW (129 cv).

A fuel cell é alimentada por um depósito de hidrogénio com 4,2 quilos de capacidade, que pode ser reabastecido em cerca de cinco minutos.

Ao nível de desempenho, é avançada uma velocidade máxima superior a 250 km/hora, como os zero aos 100 km/hora a fazerem-se em cerca de quatro segundos, com a autonomia a ultrapassar os 600 quilómetros.



A combinação das duas tecnologias, que podem ser usadas de forma intercalada segundo os diferentes ambientes de condução, obrigou os engenheiros da Hyundai a melhorem a eficiência de refrigeração.

Esta solução permite uma melhor vectorização do binário com os motores duplos na parte traseira, dando uma experiência precisa e reactiva nas curvas.

Além disso, o N Vision 74 explora o equilíbrio entre o desempenho e o arrefecimento com um sistema de refrigeração de três canais.

RN22e para as pistas

Se o N Vision 74 impressiona pelo estilo e potência, o Hyundai RN22e promete emoções ainda mais extremas nas pistas de corrida.



Desenvolvido a partir do Ioniq 6, apresenta-se como um vislumbre do que será o futuro "eléctrico" de alta performance da divisão N.

O RN22e aproveita ainda as características aerodinâmicas da berlina mas com um desempenho maximizado através de detalhes inspirados no desporto automóvel.

Os apêndices que ganhou tornam-no bem maior do que a versão de que evoluiu: 4,92 metros de comprimento por 2,02 de largura, com a altura a descer para os 1,48 metros.

A distância entre os eixos mantêm-se nos 2,95 metros mas, graças a uma distância ao solo mais reduzida e o novo desenho das laterais da carroçaria, o desportivo ganhou uma postura mais ampla e robusta.



A estética é poderosa mas também muito funcional, já que permite melhorar o arrefecimento e a aerodinâmica em pista.

Escondido por este visual extremo está o sistema motriz do KIA EV6 GT, com os 430 kW (585 cv) e 740 Nm debitados pelos dois motores eléctricos a oferecerem uma velocidade de ponta superior a 250 km/hora.

O resto da ficha técnica é idêntica à do Ioniq 6, o que significa uma bateria de 77,4 kWh e uma arquitectura de 800 volt para recargas a 350 kW.



Como explica a Hyundai, o RN22e eleva a sensação de fazer curvas com um maior peso, explorando a vectorização do

binário com embraiagem dupla.



Ao mesmo tempo, as peças impressas em 3D reduzem o peso e mantêm a rigidez para um melhor ataque às curvas, com a distribuição de binário optimizada nas rodas dianteiras e traseiras com tracção integral.A divisão N focou-se no arrefecimento e na travagem para melhorar a resistência, com o protótipo a dar os ajustes necessários para o melhor comportamento em pista. Para isso conta com discos de travagem híbridos de 400 mm com pinças monobloco de pistão.Considerado igualmente um "laboratório móvel", neste RN22e será estudado a melhor maneira de dar um movimento dinâmico com travagem regenerativa, para controlar de forma precisa a guinada e o ataque à curva.E, para quem se queixa do silêncio a bordo de um "eléctrico", o RN22e incorpora o N Sound+, que gera som a partir das colunas interiores e exteriores, para uma sensação de condução dinâmica.Já o N e-Shift integra a vibração e a sensação de mudança com o N Sound+ para uma experiência de condução ainda mais emocional.

