Museu Mazda ''esconde'' tesouros únicos

Não está propriamente à mão mas quem tiver a oportunidade de visitar o Museu Mazda em Hiroshima pode apreciar alguns dos seus modelos mais icónicos.

Dividido em dez áreas temáticas, o espaço renovado em Maio do ano passado sintetiza mais de um século da história singular do construtor japonês.

À entrada, na Zona 1, está um dos primeiros veículos da marca fundada por Jujiro Matsuda.

O Type-GB pintado em verde foi a última evolução do mini-camião de três rodas, baptizado como Type-TCS, que ajudou a reconstruir Hiroshima após a destruição pela bomba atómica.

Com um novo vigor ganho logo ao fim da Segunda Guerra Mundial, a Mazda ataca o mercado com modelos de grande volume.

Nas Zonas 2 e 3, em exposição estão os emblemáticos Cosmo Sport, Savanna e Cosmo AP.

Se o Cosmo Sport é uma raridade – restam apenas 480 dos 1.200 exemplares construídos –, o Cosmo AP distingue-se pela originalidade da pintura.

Foi um dos primeiros carros do seu segmento a ser proposto em vermelho, tornando-se uma das cores mais icónicas da Mazda.

A Zona 4 destaca os protótipos desportivos do Grupo C que venceram inúmeras corridas, como as 24 Horas de Le Mans e o Campeonato IMSA.



Em evidente destaque está o Mazda 787B que venceu a prova francesa em 1991, num espaço que replica a box de um circuito.

As Zonas 5 e 6 exibem os modelos que atacaram os competitivos anos 80, onde nem falta o primeiro e único V12 saído das mentes dos técnicos da Mazda.

O CX-5 releva-se na Zona 7 ou não fosse este SUV o primeiro modelo da Mazda a exibir o Kodo Design, complementado pela tecnologia motriz Skyactiv.

A acompanhá-lo está o fantástico MX-5, que se mantém um dos mais apetecíveis roadsters de sempre a nível mundial.



Um CX-30 completamente destruído está em evidente destaque na Zonas 8, a reflectir os testes de segurança a que os modelos da marca são submetidos.

Na Zona 9, é possível caminhar sobre a linha de produção da fábrica de Ujina, onde são fabricados diariamente mil veículos.

A Zona 10 aponta ao futuro da marca através dos seus exclusivos conceitos estilísticos Kodo.

Os protótipos Vision Coupé e RX-Vision são, nesse sentido, o final perfeito para os visitantes do Museu Mazda.

E, para deslumbrar, nem sequer falta, à escala real, o LM55 Vision Gran Turismo que acelera no videojogo Gran Turismo.

