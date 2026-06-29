Lançado que foi o Midsummer sem capota há pouco mais de dois anos, a Morgan Motor Co. "regressa" ao local do "crime" para fazer do roadster um deslumbrante coupé cheio de génio.

Morgan Midsummer Coupé: tecto de vidro para sonhar com o solstício de Verão

Único busílis nesta proposta é o material em que a própria capota teria de ser concebida, para garantir a experiência dum verdadeiro solstício de Verão como indica o nome do desportivo.

Pois o Midsummer Coupé ganhou um tejadilho quase inteiramente em vidro, nesta renovada parceria com a Pininfarina que apontou a atenção nas proporções e nos detalhes, mas sempre em modo artesanal.

Razão porque a capota rígida não se limita a ser adaptada ao actual descapotável para assumir-se antes como um elemento estrutural dum conjunto coeso após um significativo trabalho de reengenharia.

Inspiração náutica

Os novos pilares A foram maquinados a partir dum bloco sólido em alumínio, enquanto o pára-brisas e o tecto em vidro foram projectados para tornar a estrutura mais rígida do que a do Morgan Supersport cabriolet a partir do qual realmente evolui.

Para esse propósito, as superfícies vidradas também foram actualizadas, com a substituição dos tradicionais painéis laterais removíveis por janelas convencionais de abertura eléctrica.

Já o habitáculo exibe um luxuoso acabamento em teca inspirado no universo náutico, mesmo se os futuros clientes possam optar por outros tipos de madeira, entre as inúmeras personalizações que estão ao dispor.

Todas estas evoluções não terão aumentado demasiado o peso total do roadster, devendo ficar-se pelos 1.200 quilos, mesmo com o acrescento do tejadilho envidraçado.

Mais de 400 cv

Esta abordagem segue as premissas da insígnia britânica, ao deixar para trás a atenção na tecnologia de alta potência para antes focar-se no desempenho contemporâneo com respostas sensoriais próprias dum desportivo o mais analógico possível.

A Morgan mantém-se fiel ao bloco biturbo de 3.0 litros e seis cilindros da BMW que equipa o recente Supersport, com os 408 cv e 500 Nm a serem passados às rodas traseiras através duma caixa automática de oito relações com diferencial autoblocante.

Desconhecido é o preço do Morgan Midsummer Coupé, mas que deverá poderá ser bem superior aos 250 mil euros que custava cada um dos 50 exemplares do descapotável original, já que para esta série apenas estão previstas dez unidades.

Texto: P.R.S.

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