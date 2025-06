Mitsubishi prepara citadino a electrões a partir do R5 E-Tech Electric

Depois do Alpine A290 e do futuro Nissan Micra, poderá haver mais um "eléctrico" a derivar do Renault 5 E-Tech Electric: segundo o portal alemão Automobilwoche, agora é a Mitsubishi que está a adaptar o compacto urbano à sua gama, com saída prevista para 2027.

A novidade acaba por não ser uma completa surpresa, já que ambas as construtoras têm explorado sinergias técnicas na Europa, como já são exemplos o Colt evoluído do Clio, o ASX a partir do Captur, e do novo Eclipse Cross que tem o Scénic E-Tech como base.

Apenas o urbano Space Star, assim como o actual Eclipse Cross e o novo Outlander, ambos com motorizações híbridas plug-in, mantêm um visual 100% Mitsubishi.

