Mitsubishi estreia Eclipse Cross 100% eléctrico em Setembro

Depois do recuperado Grandis em modo híbrido a partir do Renault Symbioz, a Mitsubishi volta a atacar a electromobilidade com a segunda geração do Eclipse Cross mas agora como SUV 100% eléctrico.

Com excepção do Outlander híbrido plug-in, será mais uma adaptação dum modelo da marca do losango, tomando como base o Scénic E-Tech Electric mas segundo os códigos estilísticos da insígnia nipónica.

A complementá-lo estará um sistema de infoentretenimento avançado com Google integrado e o mais recente conjunto de assistentes à condução.

Se na estética as imagens agora reveladas pouco deixam antever como será o SUV, embora deva adotar a conhecida solução Dynamic Shield na área frontal, tecnicamente deverá ser em tudo semelhante àquela proposta.

A primeira versão a chegar ao mercado ainda este ano será a de 160 kW (218 cv) e 300 Nm com a bateria de 87 kWh líquidos para mais de 600 quilómetros eléctricos.

Em 2026 somar-se-á a variante de média autonomia, que deverá seguir os mesmos passos técnicos do Scénic E-Tech Electric de 125 kW (170 cv) e 280 Nm, com o acumulador de 60 kWh úteis a propor mais de 400 quilómetros entre carregamentos.

A estreia oficial da segunda geração do Eclipse Cross está agendada para Setembro, depois de em Julho ser apresentado o novo Mitsubishi Grandis.

