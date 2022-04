As críticas à "fraca" autonomia das baterias dos automóveis eléctricos têm sido combatidas pelas marcas com provas no terreno.





Mercedes Vision EQXX: mais de 1.000 km com uma única carga

O exemplo mais recente foi dado pela Mercedes, ao lançar o EQS 450+ para cumprir os 705 quilómetros da portuguesa Nacional 2 com uma única carga.

Agora foi o Vision EQXX a cumprir 1.008 quilómetros em condições reais de condução para a insígnia germânica comprovar a eficiência do protótipo.

A jornada arrancou no centro de investigação e desenvolvimento da Mercedes em Sindelfingen, perto de Estugarda.

O modelo atravessou por túnel os Alpes suíços para entrar no norte de Itália e terminar a prova em Cassis, na Côte d’Azur francesa.

A viagem durou 12 horas e dois minutos, das quais 11 horas e 32 minutos foram feitas ao volante.

O Vision EQXX atingiu os 140 km/hora nas auto-estradas alemãs, para uma velocidade média de 87,4 km/hora ao longo do percurso.

Mais impressionante foi a bateria ter ainda 15% de carga, o que lhe permitiria percorrer mais 140 quilómetros.

O consumo médio rondou os 8,7 kWh por cada 100 quilómetros, um valor bem abaixo dos vulgares "eléctricos" que já cruzam as estradas mundiais.



Recorde-se que a bateria do Mercedes EQS 450+, que arrancou de Chaves pela Nacional 2, para terminar a prova em Faro ao fim de 13 horas, tinha ainda 9% de carga para mais 83 quilómetros.

O Vision EQXX é alimentada por um motor eléctrico desenvolvido com o apoio da Mercedes-AMG Petronas F1, a passar 180 kW (245 cv) às rodas traseiras.

A bateria de 100 kWh com tecnologia de 900 volt é em tudo semelhante à que equipa o EQS 450+ mas com metade do seu volume e 30% mais leve.



Para mantê-la a temperaturas ideais, o arrefecimento passivo do motor é feito através do fluxo de ar sob a carroceria sem comprometer a aerodinâmica.

Recorde-se que o coeficiente aerodinâmico é de apenas Cx 0,17, a que se soma o uso inteligente de componentes activos e de pneus Turanza Eco da Bridgestone.

Também as 117 células solares montadas no tejadilho, ligadas a uma bateria de 12 volt para alimentar sistemas auxiliares, permitiu aumentar em 25 quilómetros a autonomia.

Todos esses recursos resultaram no que a marca alemã chama de "eficiência de referência", transmitindo 95% da energia da bateria às rodas traseiras.



"O Vision EQXX é o Mercedes mais eficiente alguma vez construído", sublinha Ola Källenius, presidente do conselho de administração do grupo automóvel.

"O programa tecnológico que o suporta é um marco no desenvolvimento de veículos eléctricos".

Certo é que muitas das inovações incluídas nesta berlina coupé deverão ser incluídas em breve nos actuais e futuros modelos da Mercedes.

