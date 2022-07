A Mercedes alargou a gama de motorizações "eléctricas" do EQE com mais três variantes para o nosso país. As encomendas para os novos EQE 350, EQE 500 4MATIC e AMG EQE 53 4MATIC+ já estão abertas.

Mercedes reforça linha EQE com novas motorizações; saiba os preços

Ao nível de equipamentos de série, o destaque vai para o volante AMG Performance em fibra de carbono e Microcut para a série Mercedes-AMG.

O Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ ganha ainda o pacote AMG Dynamic Plus, que inclui elementos como a função Race Start e o som AMG Performance com os modos Balanced, Sport e Powerful.

O destaque vai para o pacote AMG Driver’s, que permite desbloquear a velocidade máxima de 220 para 240 km/hora.

Ao nível dos desempenhos, o EQE 500 4MATIC com tracção integral acelera dos zero aos 100 km/hora em 4,7 segundos.

Além de dispor de série o eixo traseiro direccionável até 4,5 graus, pode ser equipado opcionalmente com o visor MBUX Hyper Screen.

O mesmo sistema é proposto para o Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+, capaz de cumprir em apenas 3,5 segundos os zero aos 100 km/hora.

Versão Potência Autonomia Preço (com IVA) EQE 350 292 cv até 639 km 73.350 euros EQE 500 4MATIC 408 cv até 408 km 85.500 euros AMG EQE 43 4MATIC 476 cv até 534 km 105.650 euros AMG EQE 53 4MATIC+ 626 cv até 526 km 111.800 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?