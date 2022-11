Mercedes EQT Marco Polo: abraçar a natureza em modo eléctrico

A apresentação virtual acontece apenas a 2 de Dezembro mas a Mercedes-Benz avança já com a primeira imagem do que é o Concept EQT Marco Polo.

Derivado do monovolume alimentado a electrões, a valência deste protótipo está na sua apetência para o campismo sobre rodas em modo eléctrico.

Graças à desmontagem simples dos equipamentos de camping, converte-se rapidamente num familiar apto para o dia-a-dia na cidade ou na estrada.

Baseado no Classe T da Mercedes, este EQT Marco Polo combina um amplo espaço a bordo com as suas dimensões exteriores compactas.

A instalação da bateria sob o piso favorece o seu baixo centro de gravidade, sem perder os aspectos práticos da versão com motor térmico de que descende.

Além da soleira de carga baixa e das portas deslizantes, os padrões de conforto, segurança e conectividades são típicos de outras propostas da marca.

A Mercedes não abriu o jogo sobre as motorizações eléctricas que irão equipar este monovolume.

Quase certo é que a bateria será menor do que a de 100 kWh que equipa o EQV, apontando-se para uma autonomia eléctrica até 400 quilómetros.

O modelo de produção do Mercedes EQT Marco Polo está previsto chegar no segundo semestre de 2023 ao mercado europeu.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?