Mercedes EQS vermelho é o carro ''22 milhões'' construído na fábrica de Sindelfingen

Um EQS 580 4MATIC pintado em vermelho jacinto metalizado Manufaktur celebra a marca dos 22 milhões de Mercedes saídos da linha de montagem da Factory 56 em Sindelfingen, Alemanha.

A berlina da gama eléctrica EQ marca o capítulo mais recente na produção de automóveis de luxo naquela instalação fabril inaugurada em 1915.

Este "recorde" é o culminar de uma fase de crescimento constante para a fábrica de Sindelfingen, após ter reiniciado a actividade em 1946.

Além do EQS, todas as variantes do Classe S, incluindo a variante híbrida plug-in, bem como o Mercedes-Maybach Classe S são montados na linha de produção da Factory 56.

Também os Classe E, GLC, CLS, Classe S Guard e AMG GT de quatro portas também são fabricados em Sindelfingen.

Ao longo do ano passado, as vendas do Classe S aumentaram para mais de 90.000 unidades, mais 5 % do que em 2021.

Do Mercedes EQS foram entregues 19.200 unidades em 2022, com as vendas a terem sido impulsionadas pela forte procura do "eléctrico" nos Estados Unidos.

A fábrica da Mercedes-Benz em Sindelfingen está em actividade desde 1915, sendo, desde 1946, o centro de competências para a produção de automóveis de luxo da rede de produção mundial.

A instalação fabril, com cerca de 35 mil trabalhadores, combina todas as áreas relacionadas com a produção de automóveis, bem como os departamentos de planeamento e a gestão central de aprovisionamento e de fornecedores.

Sindelfingen é também a casa do departamento de investigação, desenvolvimento e design do grupo Mercedes-Benz.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?