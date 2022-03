Mercedes EQS desafiado: fazer 738 km da N2 com uma única carga

O desafio colocado ao Mercedes EQS 450+ é aliciante: fazer os 738 quilómetros da Nacional 2 com apenas um carregamento eléctrico.

Sob o lema "1ZERO2 – Uma Carga. Zero Emissões. Toda a N2", a berlina 100% electrificada será posta à prova nesta iniciativa que arranca esta quarta-feira às 08h00.

Serão mais de 12 horas de condução real a ligar Chaves a Faro, num percurso onde a eficiência ditará o sucesso.

Afinal, o desafio acontece em pleno Inverno, com as baixas temperaturas e as subidas até quase aos 1000 metros de altitude irão testar as capacidades da bateria.

No local da partida, junto ao marco do Km 0 da N2 em Chaves, um representante da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting selará a tampa de carregamento.

Esse elemento irá acompanhar a acção, e certificar de que, até Faro, não há qualquer carregamento de bateria.

O Mercedes EQS 450+ está equipado com uma bateria de iões de lítio de 107,8 kWh, com uma autonomia anunciada até 743 quilómetros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?