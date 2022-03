Mercedes EQS 450+ faz Nacional 2 com uma única carga

Desafio superado! O Mercedes EQS 450+ cumpriu toda a Estrada Nacional 2 com uma única carga de bateria.





A "prova de resistência" aconteceu esta quarta-feira, com o Clube Escape Livre ao volante da berlina eléctrica entre Chaves e Faro.

Foram 705 quilómetros percorridos com um único carregamento da bateria, sob o mote 1ZERO2 – UMA CARGA. ZERO EMISSÕES. TODA A N2.

Ao todo, foram 13 horas de condução real, com temperaturas que desafiavam a capacidade das baterias.

Colocaram-se ainda vários obstáculos ao longo do percurso, reduzido dos 732 quilómetros devido às obras de beneficiação que a mítica estrada sofreu.

E sempre com um céu alaranjado como pano de fundo devido às poeiras do deserto do Saara que invadiram o nosso país.

Chegado a Faro, e com a presença do presidente da Mercedes-Benz Portugal, o EQS 450+ apresentava ainda 9% de carga na bateria.

Significa que a berlina eléctrica seria ainda capaz de percorrer mais 83 quilómetros, graças ao seu sistema de regeneração.

Equipado com um motor eléctrico de 245 kW (333 cv) e 568 Nm, a bateria de 107,8 kWh dá ao Mercedes EQS 450+ uma autonomia até 743 quilómetros.

O consumo combinado ronda os 16,6 kWh por cada 100 quilómetros segundo o ciclo WLTP.

