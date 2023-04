Mercedes Classe G: 'todo o terreno' festeja 500.000 exemplares

Poucos suspeitariam para o sucesso que o Classe G da Mercedes iria alcançar quando a primeira geração foi lançada em 1979.

Quase 50 anos passados, o veterano ‘todo o terreno’ de luxo número 500 mil saiu da linha de montagem da fábrica austríaca de Graz.

O Classe G deve o seu estatuto de culto pela combinação de uma estética única com a excepcional capacidade para o "fora de estrada".

O exemplar que marca o número histórico do Classe G relembra as suas origens com o visual vintage do 280 GE de 1986.

Essa ideia está bem patente no Agave Green que pinta a carroçaria, assim como na cobertura da roda de reserva.

Somam-se ainda a insígnia da marca no portão traseira e as jantes de cinco raios em prateado.

O mesmo acontece com a configuração dos bancos, com a secção intermédia revestida no típico tecido axadrezado daquela época.

Ao lado dos Classe S e Classe E, o Classe G é um dos modelos que faz parte da história da Mercedes-Benz há mais tempo.

No próximo ano sairá da linha de produção a variante 100% eléctrica, em paralelo com as versões com motores térmicos.

A Mercedes sublinha que, para além de manter a tradição estética do modelo, irá estabelecer novas referências fora do alcatrão.

Para isso contam os quatro motores eléctricos montados junto às rodas e controlados de forma individual, com as baterias integradas no chassis em escada a assegurarem um baixo centro de gravidade.

