Mercedes Classe G: Dia dos Namorados com amor e vampiros

O que têm a ver os vampiros com o Dia dos Namorados? Para a Mercedes, a ligação é mais do que óbvia, se se estiver a falar do seu Classe G.

Mais Forte do que o Tempo é o lema por trás da mais recente promoção da insígnia alemã para esta segunda-feira especial.

No centro da campanha está a curta-metragem Immortal Love, protagonizada pela actriz e cantora Rimon, com uma mensagem desafiadora: "um carro que impressiona merece condutores que vivem para sempre.

Em paralelo, a Mercedes-Benz abriu um novo e exclusivo ponto de encontro para a crescente comunidade mundial do Classe G.

Os entusiastas do 'todo o terreno' de luxo podem cruzar ideias e experiências no G-Class Private Lounge.

