Mercedes Classe C: saiba os preços para Portugal

Nesta primeira fase de lançamento, a marca germânica avança com duas motorizações a gasóleo e uma a gasolina.





A entrada na gama , com o Mercedes C 200, começa nos 48.000 euros.

Verdadeiro campeão de vendas no segmento das berlinas premium, o novo Classe C ganhou novos pormenores que o tornam ainda mais atractivo.

O desenho das suas linhas dá-lhe um forte dinamismo, concretizado nas projecções curtas da dianteira e da traseira, e na longa distância entre eixos.

O interior do veículo é também mais digital e inteligente do que o seu antecessor, fruto do desenvolvimento tecnológico do novo Classe S.

Fique agora a saber os preços do Mercedes Classe C, nas variantes berlina e carrinha.





Mercedes Classe C Berlina Cilindrada Potência Transmissão Preço (com IVA) C 200 1.496 cc 204 cv Automática 48.000 euros C 220 d 1.992 cc 200 cv Automática 53.600 euros C 300 d 1.992 cc 265 cv Automática 59.350 euros Mercedes Classe C Carrinha Cilindrada Potência Transmissão Preço (com IVA) C 200 1.496 cc 204 cv Automática 49.750 euros C 220 d 1.992 cc 200 cv Automática 55.500 euros C 300 d 1.992 cc 265 cv Automática 61.150 euros

