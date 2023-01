Mercedes CLA renovou-se e está mais electrificado

Quatro anos passados sobre o lançamento do Mercedes CLA, a marca germânica actualizou a sua estética e a tecnologia que comporta.

As actualizações feitas nas variantes coupé e shooting brake estão em linha com as recentes mudanças feitas nos Classe A e Classe B.

As alterações visuais são muito ligeiras: o pára-choques dianteiro foi remodelado e a grelha do radiador redesenhada, e o novo difusor traseiro é mais desportivo.

Os faróis LED High Performance, que são agora de série, e os farolins LED também foram modernizados.

A gama ganha novas cores exclusivas Hyper Blue e Spectral Blue, e três novos modelos de rodas até 19 polegadas.

De origem, no entanto, estão as jantes em liga leve de 17 polegadas em prateado vanadium ou preto brilhante.

Interior quase igual

O habitáculo ganha um ecrã duplo independente com visores de sete e 10,25 polegadas, mas é dada a opção de contar com eles em 10,25 polegadas.

O volante de série é revestido em pele nappa ou, em alternativa, o volante desportivo em pele artico.



O interior, que realça os materiais recicláveis, pode ser revestido em carbono escuro, ou em madeira de lima porosa ou microfibra Microcut em castanho.

A nível de tecnologia, ambas as versões contam com a última geração do sistema MBUX, agora compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

Os assistentes de condução, embora sejam os mesmos, foram aprimorados, com a manutenção de faixa a funcionar agora de maneira mais suave.

Mais mild hybrid

Novidade mesmo é a electrificação de todos os motores a gasolina de quatro cilindros, alinhados com caixas automáticas DCT de sete ou oito velocidades.



O sistema de hibridação suave de 48 volt suporta a agilidade no arranque ao oferecer mais 10 kW (14 cv) de potência.

O novo motor de arranque/alternador accionado por correia melhora o conforto de condução, com ruídos e vibrações mais reduzidos.

Além disso, a Mercedes indica também a possibilidade de conduzir sem o apoio do motor a gasolina.

Nas variantes equipadas com sistema motriz híbrido plug-in, a potência do motor eléctrico passou de 75 kW (102 cv) para 80 kW (109 cv).

Todavia, a potência e o binário combinados mantêm-se nos anteriores 218 cv e 450 Nm.



A bateria de 15,6 kWh (10,7 kWh úteis) foi melhorada para dar uma autonomia ligeiramente superior a 80 quilómetros em modo 100% eléctrico.

O carregamento em corrente alternada pode ser feito a 3,7 kW ou até 11 kW, quando antes era de 7,4 kW.

Em corrente contínua, admite uma potência até 22 kW, com o tempo de espera para carregá-la de dez a 80% a situar-se nos 25 minutos

AMG com mais argumentos

À semelhança dos CLA "convencionais", a série AMG também sofreu mudanças visuais ligeiras.



Os grupos ópticos em LED foram redesenhados, com o CLA 35 4MATIC a ganhar uma grelha de radiador específica e o volante AMG Performance.

Novidade é o CLA 35 4MATIC ganhar um sistema mild hybrid de 48 volt alinhado com o bloco turbo de 2.0 litros e uma caixa automática de oito relações.

Embora ganhe um impulso de 10 kW (14 cv) nas acelerações, a potência e binário máximos continuam a ser de 306 cv e 400 Nm.

De fora da electrificação fica o CLA 45 S MATIC com 421 cv e 500 Nm, que recebeu a nova linha AMG Street Style Edition.

O tom desportivo é reforçado pela pintura Mountain Grey Magno da divisão Manufaktur, a que se somam os logótipos e símbolos da AMG.



Equipa ainda jantes AMG em liga leve de 19 polegadas pintadas em preto mate com acabamento em alto brilho, com as pinças dos travões em vermelho.

Outros elementos exteriores incluem os pacotes AMG Aerodynamics, AMG Night I e AMG Night II.

Falta saber a data de chegada e os preços da gama renovada do Mercedes CLA renovado, e das variantes AMG ao nosso país.

