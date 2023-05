Mercedes-AMG GT 43 e GT 53 ganham visual V8 do GT 63

Se o Mercedes-AMG GT coupé de quatro portas era já um desportivo muito apetecível, mais ainda ficou com os pequenos retoques que recebeu.

Os modelos que constituem a gama biturbo de 3.0 litros e seis cilindros em linha ganharam um novo divisor dianteiro que os aproxima da diabólica variante V8.

A entrada de ar sob a grelha central, alinhada com as laterais e com o perfil da asa de um jacto, enfatiza a forte presença na estrada.

Já as aberturas do radiador foram afinadas para melhor dirigirem os fluxos de ar de forma específica para os elementos funcionais do carro.

O que era antes opcional passa a ser de série, como o tejadilho solar deslizante e o carregamento dos telemóveis por indução nos bancos traseiros.

O sistema MBUX de infoentretenimento também foi actualizado, patente nos visores AMG redesenhados e com novas configurações individuais.

E, associado aos sistemas opcionais de som surround Burmester, o Dolby Atmos oferece uma nova experiência sonora.

Inalteradas mantêm-se as motorizações mild hybrid dos AMG GT 43 4MATIC+ com 367 cv e AMG GT 53 4MATIC+ com 435 cv.



Àquelas potências somam-se mais 16 kW (22 cv) nas acelerações pontuais, dadas pelo motor eléctrico com funções de arranque-alternador.

Para quem quiser aproximar ainda mais a fisionomia destas duas propostas com a dos poderosos AMG GT 63 S, pode sempre optar pelo pacote V8 Styling.

Nele são retomados elementos do AMG GT Black Series, como a grelha do radiador a abrir mais embaixo, os deflectores laterais e o novo difusor traseiro.

Há também a possibilidade de optar pelos pacotes opcionais Chrome ou Carbon Fibre.



No primeiro, o divisor frontal passa a cromado brilhante enquanto no segundo esse elemento é totalmente em fibra de carbono.

No pacote Aerodynamic, associado ao V8 Styling, o divisor dianteiro e os respectivos frisos recebem uma nova forma.

A completar o conjunto está a nova cor exterior Opalite White Metallic, enquanto os portefólios das rodas e dos revestimentos interiores se mantêm inalterados.

