Mercedes-AMG G 63 é agora uma “besta” com 953 cv e 1.278 Nm!

Quando o novo Mercedes-AMG G 63 chegou ao mercado, tornou-se um alvo apetecível de transformação pelas principais preparadoras mundiais.

A Posaidon levou ao extremo as capacidades deste SUV, tornando-o numa verdadeira "besta" na estrada!

Sendo a versão mais selvagem da Classe G, o 'todo o terreno' com desempenho ao nível de um super carro, recebeu mais 360 cv de potência por parte da preparadora germânica.

Se é verdade que a Posaidon retocou o "objecto" com alguns detalhes distintos, para se distinguir da versão original, é quando se liga o motor que se sentem os deuses a troar.

O bloco V8 biturbo de 4.0 litros, com 585 cv de potência e 850 Nm de binário, passou a render qualquer coisa como 953 cv e 1.278 Nm.

Na estrada, este "quadrado" sobre quatro rodas acelera em 3,6 segundos dos 0 aos 100 km/hora, contra os originais 4,5 segundos, e bate nos 280 km/hora de velocidade máxima.

Acreditamos que mais aceleraria se a velocidade não estivesse controlada por via electrónica mas, mesmo assim, não deixa de ser um desempenho impressionante num 4x4 que não se destaca pelo seu aerodinamismo.

Relembre-se que a versão de produção já acelerava até uns nada negligenciáveis 220 km/hora.

Bastou aos engenheiros da Posaidon reprogramarem a centralina electrónica do Mercedes-AMG G 63, e substituírem o turbo de origem por um de maior capacidade.

Além disso, foi integrado um novo sistema de escape e feitos finos ajustes na cabeça do motor, e nos sistemas de admissão e refrigeração.

O segredo para a potência descomunal desta "besta", no entanto, está na integração de um sistema de injecção de líquido de refrigeração, alimentado por um tanque suplementar instalado sob o piso da bagageira.

Com esta tecnologia, que também está presente no BMW M4 GTS, a temperatura é mantida sem riscos de sobreaquecimento do motor, ajudando a melhorar o seu desempenho.

O capô, bem mais volumoso, integra entradas de ar em fibra de carbono para reforçar a refrigeração do motor. E, para mantê-lo colado à estrada, foi adicionada uma asa traseira e reforçados os pára-choques.

Estará o sistema de travagem preparado para parar o ‘todo o terreno’ em condições de segurança? A Posaidon esmerou-se e instalou novos travões carbo-cerâmicos, mais leves do que os tradicionais, capazes de neutralizar o peso do depósito de água adicional.

