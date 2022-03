Depois da chegada do EQS ao nosso país, é a vez do Mercedes EQE revelar os preços para o mercado nacional.





Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC já tem preços; saiba quanto custa

O EQE 350+ apresenta-se com 215 kW (292cv) de potência e 530 Nm de binário máximos produzidos por um motor eléctrico a dar tracção às rodas traseiras.

A autonomia eléctrica chega aos 654 quilómetros, mercê de uma bateria de 90,6 kWh recarregável de zero a 80% em 32 minutos a 170 kW.

Já o Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC, com 350 kW (476 cv) e 858 Nm, com a mesma bateria, é capaz de percorrer até 533 quilómetros com uma única carga.

Ambos os modelos EQE apresentam-se com todas as funções essenciais do EQS mas num formato bem mais compacto.

Embora construído sobre a mesma plataforma MEA, a distância entre eixos, de 3,12 metros, é mais curta em dez centímetros, o que lhe confere um perfil mais desportivo.

Para esse visual mais atlético contribuem também as menores projecções da dianteira e da traseira.

O interior reflecte o luxo que se quer numa berlina premium e, a nível de tecnologias, destaca-se o visor head-up com realidade aumentada.

A ele soma-se o impressionante, mas opcional, MBUX Hyperscreen de 1,41 metros de largura, em tudo igual ao que equipa o Mercedes EQS.

Versão Potência / Binário Preço (com IVA) Mercedes EQE 350+ 215 kW (292cv) / 530 Nm 73.800 euros Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC 350 kW (476 cv) / 858 Nm 105.650 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?