Mercado automóvel cresce 13% até Fevereiro; Peugeot lidera destacada

O mercado automóvel em Portugal aumentou 13,1% nos dois primeiros meses do ano, com 26.263 novos veículos colocados em circulação.

A Peugeot mantém o primeiro lugar no segmento de ligeiros de passageiros, seguida da Mercedes e da BMW. Os dados foram avançados esta quarta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Só em Fevereiro, foram matriculados 14.122 veículos automóveis, o que corresponde a uma subida de 32% face ao mesmo mês de 2021.

Vendas mantêm-se baixas

Divididos por categoria, foram registados em Fevereiro 11.571 ligeiros de passageiros novos, mais 39,2% face a igual mês do ano anterior.

A ACAP considera, no entanto, que aquelas vendas são bastante baixas, "apesar do forte crescimento registado no último mês.

A associação justifica a análise por comparar com o verificado em igual mês de 2021, "e que foi apenas de 8.311, um valor historicamente baixo".

Na soma de Janeiro e Fevereiro, as matrículas de ligeiros de passageiros fixaram-se em 21.400 unidades.



Este valor traduziu-se numa variação positiva de 16,7% face ao período homólogo de 2021.

Por sua vez, o mercado de ligeiros de mercadorias, com 2.194 novas matrículas em Fevereiro, cresceu 7,5% face ao mesmo mês do ano passado. Em termos acumulados, este mercado contabilizou 4.088 unidades, menos 1,2% em relação a 2021.

O mercado de veículos pesados, que engloba os de passageiros e de mercadorias, cresceu 2,9% em relação a Fevereiro de 2021, com 357 veículos comercializados.

Entre Janeiro e Fevereiro, totalizaram-se 775 unidades, mais 5,9% em relação ao ano anterior.

Peugeot firme na liderança

A marca do leão prossegue os bons resultados conseguidos no ano passado, que lhe deram o primeiro lugar nas vendas de ligeiros de passageiros.

Foram matriculados 3.183 veículos nos primeiros dois meses deste ano, correspondente a um crescimento de 8,4% em relação a 2021.

A Mercedes ocupa o segundo lugar, com 1.660 unidades, logo seguida pela BMW, com menos uma viatura matriculada.

Na generalidade, todas as marcas automóveis presentes no nosso país registaram crescimentos substanciais.

A Toyota é dos casos mais notórios: com 1.601 matrículas novas, registou um "salto" de 50,2% nas vendas face ao ano passado, o que lhe permite ocupar a quarta posição.

Seguem-se Citroën (1.372 / 13,3%), Renault (1.354 / 18,8%), Hyundai (1.186 / 52,1%), Volkswagen (1.025 / 41,8%), Kia (819 / 75,4%) e Nissan (806 / 32,1%).

Já a Mitsubishi, com 236 unidades matriculadas em Janeiro e Fevereiro, e a Cupra, com 185 veículos novos, tiveram "disparos" de 280,6% e 516,7%, respectivamente.

Uma chamada de atenção para as marcas de luxo, a registarem avanços muito significativos nos dois primeiros meses do ano.

A Porsche cresceu 65,3%, correspondente à venda de 157 unidades, e a Jaguar subiu 27,1%, com 61 carros vendidos.

A Maserati, com 13 exemplares matriculados nos dois primeiros meses do ano, cresceu 116,7%. O mesmo número de unidades vendidas pela Bentley permitiu à marca britânica crescer 225%.

A Aston Martin matriculou nove exemplares (125%) e a Ferrari sete unidades (75%), com a Lamborghini a matricular apenas dois desportivos (-33,3%).

