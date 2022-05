Mercado automóvel cai 20% em Abril

Abril foi aziago para as marcas automóveis, com o mercado a registar uma queda de 19,9% face a igual mês do ano passado.

Os dados divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) indicam que foram matriculados apenas 14.516 novos veículos no último mês.

Comparadas essas vendas com Abril de 2019, a descida foi ainda mais acentuada, ao registar-se uma queda de 41,4% no mercado.

No primeiro quadrimestre de 2022 foram colocados em circulação 56.992 novas viaturas, menos 0,7% em relação ao mesmo período de 2021, e uma baixa de 39,6% em relação aos primeiros quatro meses de 2019.

A Peugeot continua a liderar o mercado de ligeiros de passageiros, com uma quota de 12%, com a Toyota a subir ao segundo lugar com uma quota de 7,6%, seguida da BMW com 7,3% do mercado nacional.

"Eléctricos" em alta

Por categorias e tipos de veículos, o mercado matriculou em Abril 12.420 automóveis ligeiros de passageiros, uma quebra de 16,1% face ao mês homólogo do ano passado.

Quando comparado com Abril de 2019, a descida é ainda mais acentuada, cifrando-se numa queda de 41,2%.



De Janeiro a Abril de 2022, as matrículas de ligeiros de passageiros totalizaram 47.191 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 2,9% relativamente ao período homólogo de 2021.

Em comparação com o mesmo quadrimestre, mas de 2019, o mercado registou uma queda de 41,4%.

Assinala-se, no entanto, para o crescimento de 10,4% na matriculação, em Abril, de 4.491 veículos ligeiros de passageiros "alimentados" por energias alternativas.

Esse crescimento é ainda mais palpável com a soma das vendas de Janeiro a Abril: 18.921 ligeiros de passageiros, correspondente a um crescimento de 39% em relação aos primeiros quatro meses de 2021.

Em particular, verifica-se um aumento de 88,1% nos veículos eléctricos, patente nos 4.707 exemplares vendidos, em comparação com o mesmo período de 2021.



O crescimento nos híbridos plug-in foi mais modesto, com apenas 6,8%, correspondente a 5.140 unidades matriculadas.

Já os modelos com motorizações puramente híbridas tiveram um crescimento de 36,4% desde Janeiro a Abril, mercê dos 7.780 exemplares vendidos.

O maior crescimento nos primeiros quatro meses deste ano registou-se no segmento GPL/gasolina, com um salto de 125,7%.

E, só em Abril, o salto foi de 146,8% face ao mesmo mês do ano passado, correspondente à venda de 380 veículos ligeiros de passageiros.

Profissionais em queda

O mercado de ligeiros de mercadorias registou, no quarto mês de 2022, uma evolução negativa de 39,6% cento face ao mês homólogo de 2021, com 1.736 unidades matriculadas.

Quando comparado com o mesmo mês, mas de 2019, verifica-se também um decréscimo ainda mais significativo de 45%.

Em termos acumulados, o mercado atingiu 8.164 unidades, o que representou um decréscimo de 17,9% face ao mesmo período de 2021, e de 31,3% em comparação com o mesmo período de 2019.

Quanto ao mercado de veículos pesados, que engloba os de passageiros e de mercadorias, foram comercializados 360 de viaturas desta categoria em Abril.

Verificou-se um decréscimo de 15,7% em relação ao mês homólogo de 2021 e, em comparação com o mesmo mês de 2019, o mercado registou uma queda de 7,2%.

De Janeiro a Abril de 2022, as matrículas desta categoria totalizaram 1.637 unidades, o que representou um pequeno crescimento do mercado de 0,1 % relativamente ao mesmo período de 2021 e uma queda de 11%quando comparado com os quatro primeiros meses do ano de 2019.

Peugeot mais líder

A Peugeot mantém a concorrência a larga distância no segmento de veículos ligeiros de passageiros, com uma quota de mercado de 12,02%, conseguido com a venda de 5.673 unidades de Janeiro a Abril deste ano.

Surpresa é mesmo o salto da Toyota para o segundo lugar do pódio, com 3.585 exemplares matriculados para uma quota de 7,6%, mantendo a BMW o terceiro lugar, com 3.447 veículos matriculados e uma quota de 7,3%.

A Citroën subiu à quarta posição, com 3.332 unidades e uma quota de mercado de 7,06%, seguida da Mercedes (3.320 / 7,04%), e da Renault (2.935 / 6,22%).

A Hyundai mantém o sétimo lugar da tabela (2.509 / 5,32%) e a Dacia subiu ao oitavo posto (2.286 / 5,32%), seguida da Seat (2.252 / 4,77%) e da Volkswagen (2.220 / 4,7%).

As vendas nas marcas desportivas e de luxo continuam a bom ritmo, como comprovam os sete exemplares que a Bentley vendeu em Abril, com 21 unidades novas matriculadas neste primeiro quadrimestre.

A Maserati tem 18 desportivos matriculados nos primeiros quatro meses do ano, já a contar com os três vendidos em Abril.

A Aston Martin tem, no cômputo do primeiro quadrimestre, 14 novos exemplares matriculados, e a Ferrari vai já em 11 super desportivos vendidos.

A destoar neste campo está mesmo a Lamborghini, que vendeu apenas metade dos seis exemplares comercializados nos primeiros quatro meses do ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?