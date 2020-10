Mecânico constrói à mão Bugatti Vision GT

Nunca passou da fase de protótipo mas um mecânico chinês decidiu que haveria de ter um Bugatti Vision Gran Turismo, custasse o que custasse.

Os quatro meses que a oficina Jack’s Team de Jack Lee demorou a concretizar o projecto começou com a construção de um chassis tubular especialmente concebido para carros de corrida.

Após a montagem do motor e da transmissão na parte traseira da cabine do "híper desportivo", dos quais não há quaisquer informações técnicas, as atenções viraram-se para a construção da carroçaria.

Se os corpos dos híper modelos da Bugatti são produzidos em fibra de carbono, a equipa formada pelo mecânico não teve qualquer cerimónia em optar antes soldadura dos painéis à mão.

Nos vídeos publicados pelo mecânico na sua página do Facebook dá para acompanhar todo o processo de construção, que demorou cerca de quatro meses.

O resultado final é deveras impressionante e, para quem tivesse dúvidas, este Bugatti Vision Gran Turismo consegue mesmo circular!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?