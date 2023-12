McLaren GTS: equilíbrio perfeito entre desempenho e luxo desportivo

Há uma nova pepita de ouro para entusiasmar os adeptos de super desportivos de eleição: nada mais, nada menos do que o novo McLaren GTS.

O sucessor do GT em 2024 combina desempenho, conforto e elegância numa redefinição dos actuais padrões do luxo automóvel.

A estrutura em fibra de carbono MonoCell II-T não se altera, nem mesmo as medidas do carro.

São 4,68 metros de comprimento por 1,21 de altura e 2,05 de largura, com as bagageiras a terem 420 litros de capacidade atrás e 150 litros à frente.

O mesmo não se passa com o bloco V8 biturbo de 4.0 litros montado em posição central traseira, alinhado com uma caixa automática de sete relações.

Atrás do volante podem ser seleccionadas as marchas de forma sequencial, com os modos de condução a dividirem-se por Comfort, Sport e Track.

A potência e binário passados às rodas traseiras foram elevados aos 635 cv e 630 Nm, levando-o a cumprir em 3,2 segundos os zero aos 100 km/hora.

Para chegar aos 200 km/hora, é preciso uma "espera" de 8,9 segundos, com a velocidade máxima a fixar-se nos 326 km/hora.



Aura reforçada na estrada

Fiel à identidade distintiva da marca, o McLaren GTS mantém o chassis monocasco em fibra de carbono.

Dez quilos mais leve do que o antecessor, para os 1.520 quilos, as melhorias estéticas reforçam a sua aura na estrada.

Essa ideia está bem visível na nova dianteira rebaixada, assim como nas entradas de ar mais pronunciadas.

O GTS destaca-se ainda pelas novas opções cromáticas para a carroçaria e pelas jantes forjadas ultraleves Turbine de 20 polegadas à frente e 21 atrás.

A "calçá-las" estão pneus P Zero 225/35 R20 e 295/30 R21 projectados pela Pirelli especificamente para o GTS.

A comportar o chassis estão molas adaptativas e amortecedores com barras estabilizadoras com o sistema Proactive Damper Control da McLaren.

Os travões carbono-cerâmicos comportam discos dianteiros de 390 mm e traseiros de 380 mm, fixados por pinças de seis e quatro pistões.

Dispõe igualmente de um sistema opcional para elevar o eixo dianteiro em apenas quatro segundos, duas vezes mais depressa do que no anterior GT.

Requinte a bordo

O visual pragmático do McLaren GTS também se expressa a bordo, numa fusão de luxo e requinte desportivo.

Materiais de alta qualidade, acabamentos em alumínio polido e bancos estofados em pele Nappa proporcionam o conforto ideal para longas viagens.



O tabliê é definido por um painel de instrumentação digital de 10,25 polegadas, alinhado com um ecrã táctil multimédia de sete polegadas.

As personalizações a gosto são disponibilizadas por pacotes opcionais com diversos acabamentos em fibra de carbono.

E, embora o tejadilho em fibra de carbono reciclada seja padrão, pode ser substituído por um tecto envidraçado electrocromático.

Com as primeiras entregas a acontecerem no próximo ano, desconhece-se o preço do McLaren GTS antes das inevitáveis personalizações.

