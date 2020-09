McLaren celebra vitória nas 24 Horas de Le Mans com cinco Senna GTR LM exclusivos

Cinco McLaren Senna GTR LM exclusivos foram esta quinta-feira relevados pelo construtor britânico, para homenagear os cinco McLaren F1 GTR que dominaram em 1995 as 24 Horas de Le Mans.

Preparados pela McLaren Special Operations (MSO), cada um dos exemplares apresenta um esquema único de cores para celebrar cada um dos bólides que há 25 anos se classificaram na primeira, segunda, quarta, quinta e 13.ª posições na prova de resistência francesa.

Cada super carro demorou até 800 horas a ser pintado à mão, após empresas como a Gulf, Harrods e Automobile Club de l’Ouest (ACO), terem autorizado a recriação dos logotipos de patrocínio usados pelos F1s originais.

A única secção em vinil na carroçaria é um adesivo de certificação recriado no tejadilho de cada exemplar.

Dentro do habitáculo, uma placa confirma o número do chassis do 'sósia' de cada super carro de Le Mans, e uma dedicatória gravada exibe a data da corrida de 1995, bem como os nomes dos três pilotos que correram em cada carro e as posições em que terminaram.

Outros detalhes inspirados nos F1 GTR compreendem ainda a concepção especial da saída de escape, rodas de cinco raios da OZ Racing, e pinças de travão e braços de suspensão dourados.

Cada Senna GTR LM recebe ainda um volante de competição com botões de controlo e patilhas douradas, puxadores das portas em tiras de pele, e apoios de cabeça bordados.

Cada uma das versões especiais, equipada com um bloco V8 biturbo com 845 cv de potência e 800 Nm de binário, foi também actualizada a nível mecânico, tomando como base os modelos originais.

A MSO não avançou com preços para cada um dos modelos, mas deverão ser bem superiores aos 2,5 milhões de euros por que o McLaren Senna GTR é proposto.

E os proprietários destas obras de arte terão ainda a oportunidade de guiá-los no próprio dia em que irá acontecer as 24 Horas de Le Mans do próximo ano. Sim, é verdade, estes bólides não estão autorizados a circular na estrada...

