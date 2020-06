McLaren 720S Le Mans, um tributo ao F1 GTR que venceu em 1995

Para celebrar o 25.º aniversário da vitória do F1 GTR nas 24 Horas de Le Mans, a McLaren acaba de lançar o McLaren 720S Le Mans, uma versão muito especial do conhecido 720S limitada a apenas 50 exemplares, sendo que apenas 16 estão destinados à Europa.

Inspirado no icónico McLaren F1 GTR, este 720S Le Mans mantém inalterado o motor V8 biturbo de 4.0 litros com 720 cv, número que lhe permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,9 segundos e chegar aos 341 km/h de velocidade máxima.

A mecânica tão elogiada do McLaren 720S não sofreu alterações, ao contrário da imagem, que ganhou muitos elementos inspirados no F1 GTR que venceu em Le Mans, em 1995. E esta homenagem começa logo nas jantes, claramente inspiradas nas usadas pelo F1 GTR, e isto já para não falar dos logos comemorativos nas saias laterais.

Destaca-se ainda a pintura bicolor, a enorme entrada de ar no tejadilho e claro, as pinças de travão pintadas a dourado. A somar a tudo isto, este 720S Le Mans foi ainda "decorado" com vários apontamentos em fibra de carbono exposta.

Não faltam argumentos a este 720S Le Mans, que ainda se apresenta com uma placa evocativa da série especial. Cada unidade será numerada e terá o número de chassis a começar com "298", numa referência ao número de voltas percorridas pelo McLaren F1 GTR para vencer as 24 Horas de Le Mans.

Deixámos o pior para o fim, o preço. É que este McLaren 720S Le Mans já está disponível desde 254.500 libras, o equivalente a 281 mil euros. As primeiras entregas estão marcadas para o próximo mês de Setembro.