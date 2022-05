Valeu a pena a espera pelo novo MC20 Cielo, a variante descapotável do super desportivo da Maserati com motor central traseiro.

MC20 Cielo: novo Maserati já pode ser encomendado

Exactamente como o seu "irmão" com capota, a estrutura do chassis é em fibra de carbono e as portas abrem-se na vertical.

A grande novidade, no entanto, está mesmo no tecto de abrir: pode ser aberto ou fechado em apenas 12 segundos a uma velocidade máxima de 50 km/hora.

E, quando o sol está muito forte, o tejadilho em vidro PDLC da Webasto pode passar de transparente a opaco com um simples toque num botão.

Os cristais líquidos poliméricos dispersos que o constituem, quando aplicada uma corrente eléctrica, são agrupados para reflectirem a luz exterior mas libertando a visão para os ocupantes.

As alterações implicaram um aumento 65 quilos no peso deste MC20 Cielo em relação ao coupé, mas de tal forma limitado, como explica a marca, que não ultrapassa os 1.540 quilos.

Mecânica igual

A nível mecânico, mantém-se o bloco biturbo V6 Nettuno de 630 cv e 730 Nm, com os seis cilindros dispostos num ângulo de 90°.

Potência e binário são passados às rodas traseiras através de uma caixa automática de dupla embraiagem de oito velocidades, com um diferencial autoblocante mecânico que, em opção, pode ser controlado por via electrónica.



Em termos de acelerações, demora três segundos a cumprir os zero aos 100 km/hora (mais uma décima do que o coupé), e 9,2 segundos até aos 200 km/hora, com a velocidade máxima a superar os 320 km/hora.

O selector dos tipos de condução adopta uma lógica de trinco destravado para a selecção dos modos GT, Sport, Wet, Corsa e ESC Off.

A segurança activa e apoio à condução são assegurados por sistemas como a travagem automática de emergência, leitura de sinais de trânsito, reconhecimento de peões e ciclistas, câmaras a 360° graus e alerta de "ponto cego".

Mudanças subtis no visual

A estética mantém-se praticamente igual ao coupé mas há algumas evoluções subtis, como a possibilidade de optar por jantes em fibra de carbono leve para reduzir o peso em 30 quilos.



O volante de série, forrado a Alcantara, também pode ser trocado por uma versão em fibra de carbono, sendo opcional a coluna de direcção com ajuste eléctrico.

Entretanto, para celebrar o lançamento do MC20 Cielo, a Maserati criou a edição especial PrimaSerie, limitada apenas a 65 exemplares.

O super desportivo é apresentado com uma pintura em Acquamarina de três camadas, e jantes de 20 polegadas em ouro branco mate iridescente, com o logótipo PrimaSerie gravado nos raios.

Os bancos com encostos de cabeça específicos são em pele e Alcantara Ice, com costuras sofisticados em Acquamarina.

O símbolo do tridente é da cor da capota rígida, enquanto os logótipos têm acabamentos em ouro branco mate numa tonalidade nacarada.

O Maserati MC20 Cielo está já disponível para encomenda no nosso país, embora não tenham sido indicado o preço de entrada na gama antes das personalizações.

