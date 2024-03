Mazda2 Hybrid já foi renovado; saiba quanto custa

Há um renovado citadino 100% híbrido para concorrer com as actuais oferta do mercado.

Proposto em cinco níveis de equipamento, o Mazda2 Hybrid assume agora um visual próprio desenvolvido pela marca japonesa.

As encomendas para o compacto citadino já estão abertas, com os respectivos preços para cada acabamento.

Exterior mais dinâmico

As novidades neste Mazda2 Hybrid estão patentes nos novos pára-choques, faróis e grelha do radiador.

A traseira, com uma nova concepção trabalhada pelo estúdio de design europeu da Mazda, tem a porta da bagageira pintada na mesma cor da carroçaria.

O habitáculo também evoluiu, com o painel de instrumentos de 12,3 polegadas e o ecrã multimédia de nove, ou de 10,5 polegadas nas versões mais equipadas.

A gama, mais simplificada, é composta pelo níveis de equipamento Prime-Line, Centre-Line e Exclusive-Line, além dos acabamentos Homura e Homura Plus.

Sistema híbrido mantido

O que não muda neste Mazda2 Hybrid é o sistema motriz que já equipava o antecessor.

Mantém-se o bloco a gasolina de 1.5 litros e três cilindros com 92 cv e 120 Nm, associado a um propulsor eléctrico de 59 kW (80 cv) e 141 Nm.

A potência combinada de 116 cv, apoiada por uma bateria de 0,76 kWh, é passada às rodas dianteiras através de uma caixa automática CVT.

Tendo o baixo consumo como prioritário, a média combinada atinge os 3,8 litros por cada 100 quilómetros, subindo aos 4,2 litros nos níveis mais equipados.

Não significa que o desempenho em estrada não seja de bom nível, com os zero a 100 km/hora a fazer-se em 9,7 segundos para uma velocidade máxima de 175 km/hora.

A apoiar a condução estão assistentes como os alertas de pré-colisão e de saída de faixa, controlo da velocidade de cruzeiro adaptativo e reconhecimento de sinais de trânsito.

Equipamento Preço Prime-Line 26.127 euros Centre-Line 27.327 euros Exclusive-Line 28.927 euros Homura 31.427 euros Homura Plus 33.827 euros

