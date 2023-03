Mazda MX-5 mais emotivo ganha edições especiais, novas cores e mais equipamento

Os anos passam mas a popularidade do Mazda MX-5 está longe de esmorecer, como comprovam as actualizações feitas para a geração 2023.

O roadster ganhou novas opções de cor para a carroçaria e para a capota de lona, enquanto os acabamentos interiores também foram renovados.

O destaque assenta na nova cor exterior Zircon Sand, que substitui o tom Polymetal Grey.





A capota de lona, no caso do descapotável, está agora disponível em castanho em vez do habitual acabamento em vermelho.

A gama está estruturada em três variantes – Prime-Line, Exclusive-Line e Homura –, com as duas versões de topo a poderem ser equipadas com um pacote opcional de assistentes à condução.

O nível Homura foi enriquecido com várias soluções que reforçam o seu cunho mais desportivo, como os bancos Recaro e os retrovisores laterais em preto.

As versões equipadas com o motor mais potente Skyactiv-G 2.0 de 184 cv contam ainda com travões Brembo, amortecedores Bilstein, barra anti-aproximação e jantes BBS em liga leve.

A mesma versão Homura, configurada com o bloco Skyactiv-G 1.5 de 132 cv, conta de origem com jantes Rays em liga leve.

A caixa manual de seis relações é transversal a toda a gama, com a variante automática a estar disponível nas versões mais potentes das novas edições especiais na variante MX-5 RF.



Baptizadas como Kazari e Kizuna, são quase idênticas entre si, diferenciando-se apenas nas combinações de cores.

A primeira compreende estofos em pele Terracotta Nappa e capota de lona castanha, enquanto a segunda combina estofos em pele Nappa branca com capota de lona azul.

Para as variantes de capota rígida MX-5 RF, o tejadilho é pintado em preto.

As duas edições especiais contam de série com o pacote Driver Assistance, que contempla faróis LED adaptativos, reconhecimento de sinais de trânsito, alerta de atenção do condutor, e travagem inteligente de emergência frontal e traseira.

A entrada na gama Prime-Line, para a variante descapotável de 132 cv, faz-se a partir dos 33.472 euros, com o topo de gama Homura a chegar aos 42.672 euros.



Com a mesma potência mas na variante RF com tejadilho rígido, os valores oscilam entre os 35.951 e os 45.196 euros.

Já a versão descapotável de 184 cv arranca nos 48.080 euros para o nível Exclusive-Line, com o nível Homura a chegar aos 52,780 euros.

A variante com capota rígida tem um preço de partida de 50.604 euros, com os níveis Kazari e Kizuna a atingirem os 55.832 euros.

