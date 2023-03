Mazda Motor de Portugal tem nova sede

A Mazda Motor de Portugal tem novas instalações, naquele que é o seu 28.º ano de actividade oficial no nosso país.

A sede oficial mantém-se em Lisboa mas passa a ser na Avenida dos Combatentes, n.º 43, 3.ºA, junto ao Bairro do Rego.

A subsidiária é a segunda mais antiga companhia nacional de vendas oficial da Mazda Motor Corporation na Europa, constituída logo a seguir à alemã Mazda Motors (Deutschland) GmbH.

Sucessora do anterior importador Sociedade Comercial Tasso de Sousa, S.A., iniciou a sua história no Porto a 8 de Fevereiro de 1995, com uma equipa liderada pelo então director geral Kozaburo Murao.

A Mazda Motor de Portugal conta actualmente com uma rede concessionária composta por 23 entidades, que também asseguram o serviço de pós-venda.

A presente estrutura directiva, que não sofreu alterações, é composta por Luís Morais como director geral, Paulo Ribeiro na direcção de vendas, José Santos na direcção de pós-venda e desenvolvimento de rede, Ana Penteado na direcção de marketing, Pedro Medeiros na direcção de operações, Teresa Reis na direcção financeira, e João Medalha na direcção de risco e administrativa.

