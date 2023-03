Mazda CX-5 mais equipado já é 'mild hybrid'; saiba quanto custa

O Mazda CX-5 ganhou novas distinções para públicos-alvo perfeitamente diferenciados.

A gama é agora composta por sete níveis de equipamento, distribuídos por três motorizações a gasolina e gasóleo.

Em destaque estão os mais recentes Newground, Homura e Takumi, com este último nível a afirmar-se como o topo de gama da linha.

O Takumi, que substitui o anterior patamar High+, permite alinhar as denominações com a restante gama de modelos Mazda.

O SUV continua a manter os níveis de acesso Advantage, Exclusive-Line, Centre-Line e Prime-Line, todos eles dotados de características muito próprias.

Em termos visuais, não há alterações significativas no CX-5: destaca-se apenas a nova cor Rhodium White, estreada no Mazda CX-60.

Também ao nível da qualidade percepcionada, registam-se refinamentos nos materiais interiores.

O mesmo sucede com as soluções de segurança do pacote i-Activsense, bem como nos sistemas de apoio à condução, conectividade e conforto a bordo.

A maior novidade está mesmo na integração do sistema inteligente Mazda M Hybrid nos blocos a gasolina, com a motorização a designar-se e-Skyactiv G.

Compacto e eficiente, este sistema mild hybrid possui um gerador de arranque integrado (ISG) accionado por correia e uma bateria de iões de lítio de 24 volt.

Esta opção permite reduzir os consumos com a recuperação de energia nas desacelerações para alimentar o ISG, que funciona como um motor eléctrico em apoio ao propulsor térmico.

A actualização complementa o sistema Intelligent Drive (Mi-Drive) da Mazda para a selecção dos diferentes modos de condução.

A oferta divide-se entre os motores diesel Skyactiv-D de 2.2 litros com 150 cv e 184 cv, e a gasolina e-Skyactiv G de 2.0 litros (165 cv) e 2.5 litros (194 cv).

Ambos mild hybrid, podem ser associados a caixas manuais ou automáticas de seis relações, e a sistemas de tracção às duas ou quatro rodas (i-Activ AWD).

A entrada na gama, com o nível de equipamento Prime-Line, faz-se a partir dos 34.548 euros, com a configuração Takumi mais equipada a chegar aos 63.765 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?