Maserati tem novo super carro para apresentar em Maio

Está ainda longe de ser uma realidade mas as primeiras impressões indicam que poderá ter um "futuro" brilhante em qualquer estrada do nosso planeta.

A Maserati revelou esta quarta-feira as primeiras imagens do protótipo que irá ser o seu próximo super carro a apresentar em Maio do próximo ano, ao melhor estilo paparazzi.

O construtor italiano não adianta muitos pormenores sobre o desportivo. Apenas confirma que esta "mula" – termo usado para viaturas de teste – irá comportar um motor totalmente desenvolvido e construído pelos engenheiros da casa de Modena.

Será também o ponto de partida para o desenvolvimento de uma nova gama de propulsores que irão equipar, em exclusivo, os futuros modelos da marca.

Sem mais quaisquer informações, para além da configuração do modelo agora revelado, tudo indica que o desportivo poderá comportar um motor central, à semelhança do Alfa Romeo 4C, do qual recentemente foi anunciado o fim da sua produção.

