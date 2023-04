O salão automóvel de Xangai recebeu esta semana a estreia mundial do Grecale Folgore, o SUV 100% eléctrico com tracção integral da Maserati.

Maserati Grecale Folgore estreia em Xangai com 557 cv eléctricos

Um ano após o lançamento da versão a gasolina, a nova proposta surge com dois motores eléctricos com 410 kW (557 cv) e 820 Nm.

A bateria de 105 kWh, com uma arquitectura eléctrica de 400 volt, oferece uma autonomia entre cargas até 500 quilómetros.

As acelerações são delirantes para um SUV deste porte: 4,1 segundos para bater nos 100 km/hora e 16,1 segundos para chegar aos 200 km/hora, com a velocidade máxima a ser tabelada nos 220 km/hora.

São números "menos" positivos do que os oferecidos pelo V6 biturbo do Grecale Trofeo, penalizado que é pelos seus 2.480 quilos, mais 500 do que o "irmão".

A bateria aceita carregamentos até 22 kW em corrente alternada, podendo ser carregada de 20 a 80% em menos de 30 minutos a 150 kW em corrente contínua.

Estética "eléctrica"

Quando à estética, são poucas as diferenças entre o Maserati Grecale Folgore e as versões térmicas.

O acabamento exterior é o mesmo do Trofeo, apenas distinguido por uma grelha específica para a refrigeração do sistema eléctrico.

Somam-se ainda outros elementos distintos como o divisor dianteiro, os puxadores das portas e as saias laterais em preto brilhante.



As pinças de travão e os logótipos são acobreados enquanto as saídas de ventilação laterais são iluminadas.

De série equipa molas pneumáticas e amortecedores controlados por via eléctronica, à semelhança do Trofeo.

Este SUV com "emissões zero" também é o único a reivindicar a tonalidade Rame Folgore em cobre.

E pode ser equipado com jantes em liga leve de 19 a 21 polegadas optimizadas a nível aerodinâmico.

Mesmo com a bateria de grande porte que equipa, a capacidade da bagageira mantém-se nos 535 litros.

E, além de alguns elementos específicos, os dados da instrumentação exibidos são igualmente idênticos.



O tabliê é preenchido com um painel digital de 12,3 polegadas, a que se soma um ecrã táctil multimédia com a mesma diagonal.

Logo abaixo está um visor de controlo de 8,8 polegadas com acesso a funções de conforto como o sistema de climatização.

Max Range, GT, Sport e Corsa são os quatro modos de condução oferecidos, que podem ser seleccionados no volante.

Fica apenas por saber quando o Maserati Grecale Folgore chegará ao mercado europeu, embora aconteça ainda este ano, e por que preço.

