Não se espera que alguma vez chegue à linha de produção mas é inegável o gozo que este Dacia Manifesto traz aos amantes da aventura "fora de estrada".

Manifesto: o 'buggy' da Dacia para a aventura extrema

Visão única de um buggy 4x4 robusto e ecológico, este protótipo eléctrico é um verdadeiro laboratório de ideias para os futuros modelos da marca romena.

Será, com certeza, uma das estrelas principais do salão automóvel de Paris, que arranca a 17 de Outubro na Cidade Luz.

Futurista quanto baste, reivindica uma ligação com a natureza e com total respeito pelo meio ambiente que o rodeia, ou não fosse ele 100% eléctrico.

Essa ideia é materializada na ausência de pára-brisas, portas e janelas; apenas o tejadilho evita que condutor e passageiro sejam fustigados pela chuva.

Com um visual maciço, o painel frontal apresenta o novo logótipo iluminado Dacia Link. À frente está apenas um farol (em vez de dois), do lado do condutor, que pode ser retirado para ser usado como uma poderosa lanterna.

O perfil é marcado por finos painéis de carroçaria em plástico reciclado, com o conjunto a ficar assente em enormes rodas airless com pneus à prova de furos.

E, para as actividades ao ar livre, a traseira é composta por uma superfície de trabalho que se pode desdobrar em múltiplas funções.



A "ajudar" está ainda o sistema YouClip, a integrar em futuros modelos da marca romena, concebido para fixar uma variedade de acessórios. Também as barras do tejadilho assumem diversas configurações para transportarem todo o tipo de cargas.

Como protótipo concebido para aventuras extremas que é, o interior do Dacia Manifesto é impermeável e lavável. As coberturas removíveis dos bancos podem ser transformadas em úteis sacos-cama em poucos segundos.

O tabliê, em cortiça e borracha, não tem ao centro o ecrã de infoentretenimento; no seu lugar está um espaço para o telemóvel.



Embora não diga a capacidade da bateria, a insígnia romena explica que ela pode ser retirada e usada como fonte de energia para outros dispositivos.

A tracção integral às quatro rodas e o peso muito ligeiro do buggy (apenas 720 quilos) capacita-o para ultrapassar os obstáculos mais difíceis.

"Além de ser um objecto de design, o Manifesto encapsula a nossa visão e combina uma vasta gama de inovações", explica o director de design da Dacia.

E, sem surpresa, David Durand, sublinha que muitas das soluções serão introduzidos em futuros modelos da marca.

