Mais um ''excesso'' da Mansory: 900 cv para o Bentley Bentayga Speed

Quando se quer um carro excessivo em termos de potência sem esquecer a estética, basta bater à porta da Mansory para satisfazer esse desejo.

Depois do tratamento louco dado ao Bentley Bentayga S equipado com um sonoro V8, a preparadora germânica deitou as mãos ao poderoso e luxuoso W12 Speed.

O resultado final é simplesmente delirante: o motor foi levado ao extremo para debitar 900 cv de potência e 1.250 Nm de binário máximos.

Os números que lhe estão associados? Uma velocidade de ponta a bater nos 323 km/hora, e um disparo de 3,5 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Para conseguir esse nível de potência, o W12 foi alterado com uma nova unidade de controlo, a que se somaram novos turbos e um sistema de escape completamente revisto.

Para melhor o nível de aceleração, a Mansory instalou ainda conversores catalíticos de alto desempenho. Como é óbvio, os consumos devem ser as menores das preocupações para os donos deste super SUV.

Mesmo assim, sempre se pode adiantar que o "gasto" combinado ronda os 17,8 litros/100 km e as emissões de dióxido de carbono atingem os 423 g/km.

O tratamento estético é também exuberante: um novo kit dá mais corpo à carroçaria, com o capô em fibra de carbono a receber novas entradas de ar.

À frente, o destaque vai para a nova grelha do radiador, também em fibra de carbono, e para as luzes diurnas em LED.

Atrás saltam à vista os dois spoilers na porta da bagageira e no prolongamento do tejadilho, e um novo difusor com quatro ponteiras de escape.

O conjunto é rematado com um jogo de jantes em liga leve Y.5 de 23 polegadas (ou de 24 polegadas) com tratamento em preto de alto brilho.

Sim, discrição na estrada não é sinónimo deste SUV, com os bancos e revestimentos em pele com gravações a 3D, e aplicações em carbono no tabliê e na consola central.

O preço para o Bentayga W12 Speed made by Mansory não foi divulgado mas já pode ser reservado junto dos concessionários da preparadora alemã.

