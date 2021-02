Mais potente: Volkswagen Golf R pode ganhar variante com 333 cv

São os 320 cv e 420 Nm debitados pelo bloco TSI de 2.0 litros que transformam o Volkswagen Golf R no hatchback mais poderoso alguma vez construído pela marca alemã, mas parece que a potência máxima não irá ficar por aquele número.

Ainda o desportivo mal começou sua carreira e parece estar já em preparação uma versão mais potente, atirando-o para os 330 cv, se se confirmarem os dados que transpiraram para as redes sociais.

A fonte parece ser de confiança, e está à vista de todos, porque ela vem directamente do manual do utilizador do Volkswagen Golf.

Folheando o alfarrábio até às últimas páginas, surge a listagem dos motores do modelo.

E surpresa: no campo do bloco de 2.0 litros TSI, à potência original de 235 kW (320 cv) surge o propulsor DNFF com 245 kW (333 cv), mantendo-se o binário de 420 Nm.

Do lado da Volkswagen não há qualquer reacção, e muito menos a designação que irá figurar nessa variante, embora se avancem já apelidos como R Cup ou R Plus.

Desconhece-se igualmente se se tratará de um novo pack de potência para ganhar mais 13 cv ou uma versão bem mais radical do Golf R, como já aconteceu com o recente GTI Clubsport em relação ao clássico GTI?

Recorde-se que o desportivo está à venda no nosso país com um preço-base de 56.972 euros.

Capaz de fazer 4,7 segundos dos 0 aos 100 km/hora, tem uma velocidade máxima de 250 km/hora electronicamente controlada.

Se equipado com o opcional R Performance, são 270 km/hora de velocidade de ponta, o que torna o Volkswagen Golf mais rápido de toda a sua linhagem histórica.

