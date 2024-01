Mais de 600 km de autonomia: eis o novo Porsche Macan eléctrico

A Porsche revelou esta quinta-feira aquela que será uma das suas propostas mais importantes para atacar a mobilidade eléctrica de luxo.

Para lá das suas linhas identificativas, a segunda geração nada tem a ver com o térmico que ainda irá "sobreviver" em paralelo até ao fim do seu ciclo de vida.

É também o modelo a estrear a plataforma PPE com arquitectura de 800 volts, concebida pelo grupo Volkswagen para veículos premium 100% electrificados.

Maior e mais aerodinâmico

Verdadeiro sucesso desde o lançamento em 2014, a estética e as medidas do novo Macan não crescem de forma excessiva em relações ao antecessor.

Ganha mais 6 cm de comprimento, para os 4,78 metros, e 2 cm de largura, para os 1,94, mantendo-se a altura nos 1,62 metros.

Mais esguio e aerodinâmico do que nunca, o SUV alemão ganha também mais 9 cm na distância entre eixos, chegando agora aos 2,89 metros.

A capacidade da bagageira também não foi descurada, passando agora a comportar entre 480 e 540 litros segundo a versão em causa.

Desportivo robusto

Nitidamente Porsche, o Macan distingue-se em termos visuais pelo dinamismo que lhe dão as linhas coupé, com saliências curtas à frente e atrás.



Essa ideia percebe-se no capô rebaixado e nas ópticas duplas, com as luzes diurnas separadas dos faróis LED, que podem ser matriciais como opção.

A traseira robusta é decorada com uma faixa luminosa a toda a largura do porta-bagagens para unir os farolins com assinatura luminosa tridimensional.

A reforçar o tom desportivo estão novas jantes em liga leve aerodinâmicas, que podem chegar às 22 polegadas.

Interior de luxo

O interior luxuoso do Macan não surpreende, com o tabliê a ser praticamente idêntico aos dos novos Cayenne e Panamera.

A compô-lo está o painel de instrumentos digital encurvado de 12,6 polegadas, alinhado com o ecrã táctil multimédia de 10,9 polegadas.



Pode ainda acomodar um terceiro visor opcional de 10,9 polegadas à frente do acompanhante, e um visor head-up com realidade aumentada até 87 polegadas no pára-brisas.

O sistema de infoentretenimento personalizável baseia-se no Android Automotive.

Compatível com Android Auto e Apple CarPlay, equipa de origem aplicações como o YouTube, Spotify e Amazon Music.

Duas funções foram especialmente melhoradas, com a resposta aos comandos vocais a serem mais rápidos, assim como o planeador de rotas e de carregamento.

Acelerações rápidas asseguradas

A passagem do motor de combustão para a propulsão eléctrica não tirou um pingo de desportividade ao SUV, muito à conta da função overboost.



A gama arranca com duas variantes e dois motores eléctricos nesta primeira fase, com o Macan 4 a propor 300 kW (408 cv) e 650 Nm.

Estes números permitem-lhe cumprir os zero aos 100 km/hora em 5,2 segundos para uma velocidade de ponta de 220 km/hora.

O Macan Turbo cola ao alcatrão 470 kW (639 cv) e uns brutais 1.130 Nm para acelerar até aos 260 km/hora, e acelerar em 3,3 segundos até aos 100 km/hora.

Sem a função overboost activada, a potência é reduzida para os 285 kW (387 cv) no primeiro caso, e para os 430 kW (584 cv) no segundo.

A bateria de 100 kWh que equipa ambas as variantes promete até 613 quilómetros na primeira proposta, e até 591 na segunda.

Graças à arquitectura eléctrica de 800 volts da plataforma, admite carregamentos até 270 kW em corrente contínua e 11 kW em corrente alternada.

Aerodinâmica activa

Ultra-tecnológico quanto baste, o Macan beneficia de um sistema aerodinâmico activo que inclui uma asa traseira de desdobramento automático.



As abas nas entradas de ar dianteiras abrem e fecham conforme o modo de condução e um piso plano com elementos móveis.

Pode ainda comportar suspensão pneumática activa de duas válvulas, bloqueio do diferencial traseiro e rodas traseiras direccionais que giram até cinco graus.

Com chegada prevista ao mercado nacional antes do Outono, os preços para o novo Porsche Macan já foram avançados.

O Macan 4 arranca nos 86.793 euros enquanto o Macan Turbo é proposto a partir dos 118.846 euros antes das devidas personalizações.

