Mais agressivo do que nunca: Volvo XC60 Recharge já é Black Edition

Há uma nova série especial para o Volvo XC60 nas variantes híbridas plug-in Recharge.

Chama-se Black Edition e dá às versões T6 de 355 cv e T8 Recharge de 450 cv um visual mais agressivo do que nunca.

A nova proposta tem como base o nível de equipamento Plus, ao qual são acrescentados elementos diferenciadores expressivos.

Entre eles está a pintura metalizada Preto Onyx e as jantes em liga leve exclusivas de 21 polegadas pintadas a preto.

Já as barras do tejadilho, as molduras das janelas, a grelha e o logótipo frontal são em preto brilhante.

Por dentro distinguem-se os estofos em pele Nappa Charcoal, inserções decorativas em Metal Mesh, e o selector de marchas em Crystal Orrefors.

O Volvo XC60 Black Edition já pode ser encomendado a partir de 76.082 euros.

Em vigor está uma campanha de renting para empresas com uma renda mensal de 800 euros (mais IVA) para 60 Meses e 50.000 quilómetros.

As vendas da gama Recharge já representam 71% do total das vendas nacionais da Volvo, com os modelos 100% electrificados a ascenderem a 18%.

