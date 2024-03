Um roadster ultra-luxuoso para um multimilionário: eis a nova proposta da Rolls-Royce plasmada no exclusivo Arcadia Droptail.

Luxo exclusivo: Rolls-Royce Arcadia Droptail é um ''paraíso na Terra''

Quarto modelo da linhagem, depois do Boat Tail, La Rose Noire Droptail e Amethyst Droptail, é para um cliente adepto do design e da arquitectura.

O novo descapotável leva o nome do mítico reino da Arcádia, descrito pela mitologia da Grécia antiga como "o paraíso na Terra".

Verdade ou não, os artesãos do departamento Coachbuild Design fizeram desta peça de arte um espaço sereno para fugir às complexidades da vida profissional.

Quase como um robe, o Arcadia Droptail é adornado por uma pintura bicolor com partículas de alumínio e de vidro para dar-lhe mais elegância e profundidade.

Os elementos em fibra de carbono são em prateado enquanto a parte superior da bagageira comporta um painel de madeira, como o convés de um iate.

As jantes de 22 polegadas em liga leve e as barras da grelha do radiador foram totalmente polidas até ganharem o reflexo espelhado.

Luxo extremo a bordo

Se o visual exterior já por si é fantástico, o interior não foge à regra, bem visível nos estofos dos bancos e nos revestimentos dos painéis em pele feita à medida.

Os tons Bespoke White e Bespoke Tan combinam-se perfeitamente com os acabamentos em madeira nas portas, consola central e parte atrás dos bancos.

É apenas uma curiosidade mas, no projecto, foram precisas 8.000 horas para dar um acabamento de luxo às 233 peças de madeira Santos Straight Grain.

Já não é novidade mas continua a ser impressionante o requinte do relógio no tabliê, que exigiu dois anos para desenhá-lo e cinco meses para montá-lo.

A distingui-lo está o padrão guilhoché simétrico no metal bruto, com as 119 faces a homenagearem os 119 anos da Rolls-Royce.

Preço desconhecido

Sob o capô não há qualquer segredo: mantém-se o V12 biturbo de 6.75 litros com 600 cv e 840 Nm, acoplado a uma caixa automática de oito relações.

E se a ênfase do Arcadia Droptail assenta no luxo e na exclusividade, sempre é capaz de acelerar em cinco segundos dos zero aos 100 km/hora.

Desconhece-se o preço d o descapotável, assim como a nacionalidade do multimilionário; apenas se sabe que será entregue em Singapura.

