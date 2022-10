Meio século passado sobre a conquista do Mundial de Fórmula 1 pela Lotus, é lançada uma edição especial do Evija em homenagem a Emerson Fittipaldi.

Lotus Evija Fittipaldi celebra Mundial de F1 conquistado há 50 anos

Para celebrar a data uma nova roupagem que justifica os 1.500 kW (2.039 cv) e 1.704 Nm debitados pelos quatro motores eléctricos do hiper desportivo.

Monolugar replicado

O Evija Fittipaldi projetado pela Lotus Advanced Performance é proposto com a mesma pintura preta e dourada retirada do Lotus Type 72.

E são vários os detalhes que replicam o monolugar com que o piloto brasileiro conquistou em 1972 o campeonato do mundo de Fórmula 1.

O Type 72 está gravado no tejadilho em fibra de carbono exposta, e a assinatura de Fittipaldi costurada à mão no tabliê

O nome do piloto está ainda exposto nas laterais da carroçaria, com o número oito do monolugar pintado nos pilares B.

Sobre a asa traseira estão assinaladas as cinco vitórias que lhe permitiram conquistar o Mundial.

O habitáculo é marcado pelo luxo e o bom gosto, com os estofos dos bancos e os revestimentos dos painéis em pele preta com pespontos dourados.

O mesmo tom dourado está presente nas molduras das saídas de ar, no botão de ignição e nos pedais.

Talvez o pormenor mais emocionante, como sublinha a Lotus, seja o manípulo giratório na consola central flutuante.

Feito à mão a partir do alumínio original do Type 72, garante que uma peça genuína do icónico monolugar faça parte de cada Evija Fittipaldi.

Uma "besta" de 2.039 cv

Quanto ao desempenho em estrada, nada de muito diferente do hiper carro original lançado há dois anos.

Os 2.039 cv e 1.704 Nm passados pelos quatro motores eléctricos às quatro rodas permitem cumprir os zero aos 100 km/hora em menos de três segundos.

Já os zero aos 200 km/hora fazem-se abaixo dos nove segundos, com a velocidade máxima a estar electronicamente "trancada" nos 350 km/hora.

A bateria de 90 kWh permite uma autonomia até 402 quilómetros, com a recarga a fazer-se em 18 minutos num posto rápido de 350 kW.

Presente em Hethel, no Reino Unido, para apresentar o "seu" Evija, Emerson Fittipaldi teve ainda a oportunidade de voltar a conduzir o lendário Type 72.

"Foi uma experiência maravilhosa revelar o hiper carro aos seus proprietários", comentou o piloto, sabendo que os oito exemplares já estão esgotados.

Sem que o preço tenha sido divulgado, a entrega do primeiro Lotus Evija Fittipaldi está prevista para o início do próximo ano.

