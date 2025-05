Lotus Emira recorda vitórias de Jim Clark na F1 e em Indianapolis

Foi uma das estrelas no último fim de semana em que se correu o Grande Prémio de Miami de Fórmula 1 ganho por Oscar Piastri ao volante do McLaren MCL39.

O Lotus Emira Clark Edition celebra os 60 anos sobre a vitória de Jim Clark no Mundial de Fórmula 1 pela insígnia britânica mas, mais importante em terras americanas, a vitória nas 500 milhas de Indianapolis em 1965.

Sem surpresa, a pintura escolhida para decorar cada um dos 60 exemplares desta série limitada replica a que pintava o Lotus Type 38 com que o piloto escocês venceu aquelas duas competições.

Ao ínfimo pormenor

O tom verde que pinta o super desportivo foi apropriadamente baptizado como Clark Racing Green em tributo ao piloto que morreu de forma trágica a 7 de Abril de 1968 quando disputava uma corrida de Fórmula 2 no circuito alemão de Hockenheim.

Realçada é a faixa amarela pintada à mão que divide o bólide a meio, e as caixas dos retrovisores em prateado enquanto nas laterais destaca-se o logótipo específico desta versão especial.

Cada detalhe relembra a herança gloriosa da Team Lotus e do seu Type 38, que vai desde a tampa do depósito de combustível em alumínio anodizado azul até às ponteiras dos dois escapes em amarelo.

A bordo, a principal novidade está na cor diferenciada dos bancos forrados a pele e Alcantara: vermelho para o piloto, e preto para o acompanhante numa fusão bem conseguida entre elegância e desportividade.

405 cv brutos

Sob a carroçaria não há alterações face ao Lotus Emira que serve de base a este Clark Edition: mantém-se o V6 de 3.5 litros, acoplado a diferencial autoblocante e a uma caixa manual de seis relações a passar os 405 cv e 420 Nm às rodas traseiras.

De série pode contar-se com o Driver’s Pack, que inclui a suspensão desportiva e o modo Track de condução. A sonoridade do escape também foi retrabalhada para oferecer uma "musicalidade" mais apurada para desinibir os sentidos nas acelerações.

As encomendas para o Lotus Emira Clark Edition já estão abertas com um preço de partida em redor dos 135 mil euros no Reino Unido.

