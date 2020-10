Lexus LC 500 ganha variante Aviation… só para o Japão!

O Lexus LC 500 assume-se como um dos carros mais emocionantes do momento, e os elogios pelas suas linhas e desempenho em estrada não lhe têm faltado.

Aproveitando a onda positiva que se gerou em redor do desportivo, foi desenvolvida uma variante especial limitada a 70 unidades.

Único problema? Todos os exemplares do Lexus LC 500 e 500h Aviation estão reservados ao mercado japonês.

A distingui-lo da versão original está uma asa traseira fabricada em fibra de carbono com plástico reforçado.

O spoiler inclui ainda aerofólios verticais nas pontas, desenvolvido pelos técnicos que estiveram envolvidos no projecto Lexus LFA, sob a supervisão de Yoshihide Muroya, vencedor do Red Bull Air Race Championship 2017.

Segundo a marca nipónica, o vórtice por eles criados suavizam a turbulência provocada pelos flancos do carro, melhorando a resposta da direcção, assim como o conforto e a estabilidade a altas velocidades.

Com a nova asa traseira, vêm também novas jantes de liga leve pretas de 21 polegadas, para combinar com o escurecimento da grelha do motor, assim como as entradas de ar laterais, os faróis e os farolins.

O interior inclui estofos Aviation Black, enquanto o volante, o punho da caixa de velocidades e os painéis das portas são revestidos em Alcantara.

A mecânica não foi tocada, o que significa que o Lexus LC 500 mantém o bloco V8 de 5.0 litros com 478 cv, enquanto o híbrido LC 500h tem o V6 de 3.5 litros, aliado a dois motores eléctricos, para produzir uma potência combinada de 359 cv.

As entregas dos primeiros exemplares estão previstas para 6 de Janeiro, embora não tenha sido revelado por que preço.

