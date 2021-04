Lewis Hamilton: “gostava que Algarve fizesse parte do calendário” da F1 de forma permanente

Lewis Hamilton admitiu esta sexta-feira que gostava que o circuito do Algarve fizesse parte do calendário do Mundial de Fórmula 1 de forma permanente.

"Gostava muito, sim, acho que devia fazer parte", afirmou o campeão mundial em título numa entrevista difundida pelo Autódromo Internacional do Algarve, a propósito da terceira corrida da época 2021 do Campeonato do Mundo, de 30 de Abril a 2 de Maio em Portimão.

O piloto da Mercedes recordou a vitória conseguida no ano passado em Portugal, que lhe permitiu superar o recorde de 91 vitórias que partilhava com o alemão Michael Schumacher.

"Honestamente, acho que não consigo descrever bem o significado da conquista, porque não me parece realidade.

É completamente surreal: num momento estás em casa a ver o Michael ganhar todos os campeonatos, e no outro estás em pista, a correr com ele", disse o heptacampeão mundial.

"De repente estás a substitui-lo e, depois, estás a igualar os seus recordes. É como se estivesse constantemente a questionar-me acerca de quando vou acordar deste sonho".

Explicou ainda o gozo que lhe deu conduzir na pista algarvia. "Existem áreas onde não conseguimos ver as saídas, as subidas e as descidas, e em certas alturas vemos apenas o céu".

"É uma combinação incrível de curvas, com o bónus de conseguirmos seguir e ultrapassar os outros carros. O circuito de Austin é um dos meus favoritos, mas Portugal juntou-se agora ao top".

Expectativa em relação à vitória, não confirma o favoritismo que cai sobre ele. "Suponho que a Red Bull vá ser bastante forte em Portimão, pelo que vai certamente ser um bom desafio e uma boa corrida".

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?