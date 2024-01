Lazer ou trabalho? Ford Tourneo Courier e Transit Courier já chegaram

Foi agora renovado o Courier da Ford, nas variantes Tourneo para passageiros, e Transit para mercadorias.

Ambos os modelos, concebidos para melhorar o espaço a bordo e a capacidade de carga, contarão em 2025 com motorizações 100% eléctricas.

Propostos com três níveis de equipamento, os preços já foram revelados e as encomendas estão abertas.

Estética robusta

Monovolume para cinco ocupantes nas versões Trend, Titanium e Active, o Ford Tourneo Courier distingue-se pela nova grelha com os faróis integrados.

Para além de maior espaço a bordo para os passageiros face ao antecessor, o porta-bagagens também cresceu para os 570 litros de capacidade.

O visual mais robusto é confirmado pela pintura exclusiva em dois tons na série Active com as jantes maquinadas em liga leve.

E, tendo um espírito mais aventureiro, os bancos são parcialmente revestidos em tecido técnico macio para facilitar a limpeza.

SYNC 4 a bordo

A bordo, um painel digital substitui os mostradores analógicos, com o ecrã táctil de oito polegadas a integrar o sistema de infoentretenimento SYNC 4.



O Tourneo Courier equipa de série uma vasta gama de sistemas para apoio à condução de assistência ao condutor.

Controlo de velocidade de cruzeiro com manutenção de faixa, assistência de pré-colisão, reconhecimento de sinais de trânsito e apoio "inteligente" à velocidade são algumas das valências.

Dependendo do nível de equipamento e dos opcionais, pode ainda comportar alertas de ângulo morto e de tráfego cruzado, e assistência nos cruzamentos.

Ao cruise control "inteligente" adaptativo com assistência à mudança de faixa soma-se a função Stop & Go nas versões com transmissão automática.

Todas as versões equipam um bloco turbo EcoBoost de 1.0 litro, com 125 cv e 200 Nm, alinhado com uma caixa manual de seis velocidades ou automática de sete relações.

Os sistemas Auto Start-Stop e Grelha de Abertura Activa são de série para optimizar a eficiência energética.



Mais capacidade de carga

Já a Ford Transit Courier, com saliências mais curtas, oferece mais 25% de volume de carga do que a geração anterior.

Proposta nas versões Ambiente, Trend e Active, o espaço de carga foi ampliado para 1,8 metros e 2,9 m3 de capacidade, para transportar duas euro-paletes.

Em estreia na gama de motorizações está o mesmo Ecoboost de 1.0 litros com 125 cv e 200 Nm, a complementar a versão de 100 cv.

As transmissões manual de seis velocidades ou automática de sete relações são equivalentes às que equipam a Tourneo Courier.

Soma-se a opção diesel Ecoblue de 1.5 litros com 100 cv com caixa manual de seis velocidades.

A equipar a Transit Courier está uma linha alargada de sistemas de apoio à condução.



De série pode contar-se com manutenção de faixa, assistentes de pré-colisão e velocidade "inteligentes" e sensores de estacionamento traseiros.

Em 2025, ambos os modelos de mercadorias e de passageiros irão contar com uma opção motriz 100% eléctrica.

Tourneo Courier Motorização Transmissão Preço Trend 1.0 EcoBoost 125 cv Manual 6 vel. 27 768 euros Trend 1.0 EcoBoost 125 cv Autom. 7 vel. 29 752 euros Titanium 1.0 EcoBoost 125 cv Manual 6 vel. 29 341 euros Titanium 1.0 EcoBoost 125 cv Autom. 7 vel. 31 910 euros Active 1.0 EcoBoost 125 cv Manual 6 vel. 30 933 euros Active 1.0 EcoBoost 125 cv Autom. 7 vel. 33 598 euros

Transit Courier Motorização Transmissão Preço Ambiente 1.0 EcoBoost 100 cv Manual 6 vel. 23 576 euros Ambiente 1.5 EcoBlue 100 cv Manual 6 vel. 25 658 euros Trend 1.0 EcoBoost 100 cv Manual 6 vel. 24 847 euros Trend 1.0 EcoBoost 125 cv Manual 6 vel. 25 609 euros Trend 1.0 EcoBoost 125 cv Autom. 7 vel. 27 642 euros Trend 1.5 EcoBlue 100 cv Manual 6 vel. 26 929 euros Active 1.0 EcoBoost 125 cv Manual 6 vel. 27 480 euros Active 1.0 EcoBoost 125 cv Autom. 7 vel. 29 513 euros Active 1.5 EcoBlue 100 cv Manual 6 vel. 28 800 euros

