Lando Norris testa positivo à Covid-19; é o quarto caso na Fórmula 1!

Se já eram altos os receios do arranque da nova época de Fórmula 1 no Grande Prémio da Austrália, a 21 de Março, piores terão agora ficado.

O piloto Lando Norris, da McLaren, testou positivo à Covid-19, estando agora numa quarentena de duas semanas no Dubai.

"Ontem [segunda-feira], perdi o paladar e o olfacto, pelo que me isolei imediatamente e fiz um teste (...) que deu positivo", escreveu no Twitter o volante belgo-britânico de 21 anos.

Na mesma rede social, a McLaren explicou que o seu piloto está no Dubai "em férias" e deverá permanecer "isolado no seu hotel durante 14 dias", de acordo com os procedimentos locais.

"Ele sente-se bem e não apresenta outros sintomas", acrescentou a escuderia britânica sobre o nono classificado no Mundial de 2020 de F1.

Lando Norris cumpre este ano a terceira época na Fórmula 1 pela McLaren, fazendo equipa com o australiano Daniel Ricciardo, que substituiu o espanhol Carlos Sainz Jr. depois de sair da equipa para a Ferrari.

Este é o quarto caso de infecção pelo novo coronavírus entre os pilotos do Mundial de Fórmula 1, depois do mexicano Sérgio Pérez, do canadiano Lance Stroll e do britânico Lewis Hamilton.

O actual campeão mundial da categoria rainha do desporto automóvel testou positivo em Novembro.

Hamilton ficou impedido de participar no Grande Prémio do Bahrein, mas recuperou a tempo para celebrar o seu heptacampeonato em Abu Dhabi, na derradeira corrida do ano.

O Mundial de 2021 está previsto começar a 21 de Março, em Melbourne, mas a incerteza da realização do Grande Prémio da Austrália mantém-se devido às restrições de viagens para o país relacionadas com a pandemia da Covid-19.

