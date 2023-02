Lancia estreia nova identidade corporativa em Milão

Já abriu em Milão a primeira sala de exposições conceptual com a nova identidade corporativa da Lancia.

Inserida no espaço Stellantis & You, é distinguida pelos novos logótipo e lettering que irão decorar os futuros modelos da insígnia italiana.

A combinação de tons claros e escuros, e a utilização de materiais nobres visam exprimir a excelência da marca mas com um estilo que reflicta a exclusividade de uma moderna casa italiana.

"A nova Identidade corporativa reflecte os quatro pilares que sustentam o plano estratégico de dez anos da Lancia", explica Luca Napolitano, director executivo da Lancia.

Em causa estão a "qualidade, electrificação, sustentabilidade e modelo de vendas inovador, que assegure uma experiência de compra à medida do cliente".

O plano de renovação do modelo de distribuição irá prosseguir em várias cidades italianas a partir do segundo trimestre deste ano, com conclusão até ao Verão de 2024, para coincidir com o lançamento do novo Ypsilon.

Fora de Itália, a implementação da nova identidade corporativa irá arrancar no início de 2024 para terminar em meados desse ano.

Serão 70 pontos de venda distribuídos por mais de 60 cidades europeias, alinhados com as concessões das marcas premium da Stellantis.

Será dada especial atenção ao canal de vendas online, com os clientes a poderem iniciar a configuração do modelo desejado a partir de casa, para depois continuarem a sua escolha no showroom físico.

