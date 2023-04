Lancia em Portugal a partir de 2024 com novo Ypsilon

Estreado que está o Pu+Ra HPE, o protótipo que define o futuro próximo da Lancia no mundo eléctrico, a insígnia italiana anuncia o seu regresso a Portugal.

A entrada acontece no primeiro semestre do próximo ano, a coincidir com o lançamento do novo Lancia Ypsilon.

"Depois de termos anunciado o plano estratégico a dez anos e a entrada da marca na Europa, nomeadamente em Espanha, França, Alemanha, Holanda e Bélgica, temos agora o prazer de anunciar que vamos entrar em Portugal", anunciou o director executivo Luca Napolitano.

Qualidade sem cedências é o conceito mobilizador do renascimento da marca, a envolver 70 concessionários em outras tantas cidades europeias.

"É um privilégio para nós estarmos incluídos na primeira lista de países que farão parte do renascimento da Lancia", afirmou David Correia, director da marca no nosso país.

"Vamos concentrar-nos nas maiores cidades portuguesas, entre elas Lisboa e Porto, onde se concentram os principais mercados".

A aposta passa por criar novos espaços de exposição, com detalhes inspirados na arquitectura e design italianos, para uma experiência imersiva para o cliente.

O plano a dez anos da Lancia prevê a introdução de três novos modelos a partir de 2024, integrado na estratégia Dare Forward delineado pela Stellantis.

O processo inicia-se com o novo Ypsilon, e, em 2026, serão apenas propostos modelos 100% eléctricos.

A partir de 2028, a Lancia comercializará unicamente viaturas totalmente eléctricas.

O plano estratégico tem em particular atenção a sustentabilidade ambiental, com 50% das superfícies de contacto dos seus carros a serem ecologicamente sustentáveis.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?