Luca Napolitano deu esta quinta-feira o tiro de partida para a celebração dos 115 anos de história da Lancia, com o ponto alto das comemorações a acontecer a 27 de Novembro.





Lancia: 115 anos de história em documentário e fotogaleria

A apoiar as celebrações está o documentário Elegance on the Move (Elegância em Movimento), apresentado pelo presidente da marca italiana.

No primeiro episódio, intitulado Design Eterno, Luca Napolitano e Jean-Pierre Ploué, responsável pela divisão de design da marca, reconstituem alguns dos marcos desse percurso.

Começam com os primeiros modelos Lancia, como o 12HP, de 1907, que foi o primeiro modelo com chassis rebaixado e dotado de veio de transmissão, quando à época as outras marcas usavam "correntes".

O Lancia Aurelia B24 Spider e o Thema 8.32, com motor Ferrari, são também exemplos da capacidade mecânica e estilística da insígnia italiana.

"Lancia não é estética por si só; Lancia é design", sublinha Jean-Pierre Ploué. "Ela incorpora o‘ estilo italiano ’, numa combinação única de elegância clássica, criatividade e paixão".

