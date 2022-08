Lamborghini Urus renovado ''apanhado'' na rampa de Pikes Peak Hill

Nada como subir a toda a velocidade a rampa de Pikes Peak Hill, nos Estados Unidos, para anunciar a renovação do Lamborghini Urus.

O SUV reactualizado é apenas um dos três modelos que a insígnia italiana irá lançar ainda este ano, em que se conta mais uma variante do Urus e o novo Huracán Sterrato.

"O desempenho atinge uma nova dimensão" é como está intitulado o vídeo onde surge um Urus muito camuflado, mas onde é possível distinguir um novo pára-choques dianteiro.

As entradas de ar também foram revistas e são novas as jantes em liga leve de raios múltiplos com acabamento em preto.

Atrás distingue-se um pára-choques renovado com escapes duplos maiores integrados num difusor mais elegante, e uma asa mais proeminente sobre a porta da bagageira.

Por saber fica se este Urus será a variante Performante ou a versão híbrida plug-in, não sendo também de descartar uma actualização estética do EVO.

Esperada é uma potência suplementar sobre os actuais 650 cv debitados pelo bloco V8 turbo de 4.0 litros, assim como um chassis revisto para oferecer melhor qualidade na condução.

