Lamborghini Urus Performante: uma ''besta'' demoníaca de 666 cv

É daquelas pessoas que vê no Lamborghini Urus um SUV demasiado "lento" para marcar a diferença?

Pois saiba que o super desportivo ganhou uma variante ainda mais feroz que já bateu o recorde da rampa de Pikes Peak para um SUV de produção.

Muita força!

Mais largo, mais comprido e mais baixo, o novo Lamborghini Urus Performante não deixa dúvidas ao que vem.

Equipado com o já conhecido bloco V8 biturbo de 4.0 e uma caixa automática de oito relações, os 16 cv que ganhou tornaram-no uma verdadeira fera.

Tal como o número da besta, os 666 cv e 850 Nm debitados por este super SUV são apoiados por um visual que faz da aerodinâmica o principal aliado.

Apresentado ao mundo no fim da última semana, em Pebble Beach, na Califórnia, anuncia 3,3 segundos para acelerar dos zero aos 100 km/hora.

Para chegar aos 200 km/hora precisa de esperar 11,5 segundos, com a velocidade de ponta a cifrar-se nos 306 km/hora.

Estes números permitiram ao Urus Performante bater o recorde da rampa de Pikes Peak em 10m32,064 segundos para um SUV de produção.



Foram menos 17 segundos do que o conseguido em 2018 por um Bentley Bentayga.

A transmissão automática de oito velocidades viu a sua gestão retrabalhada para reduzir significativamente o tempo de troca de relações.

E, de acordo com a Lamborghini, o novo diferencial melhora em 10% a distribuição do binário no eixo traseiro, que se mantém direccional.

A suspensão activa também foi revista para rebaixar o chassis em 20 mm, com os níveis de amortecimento a evoluírem segundo o modo de condução seleccionado.



Fibra de carbono a rodos

É inegável o impacto visual que este super desportivo exibe: é 16 mm mais largo e 25 mm mais comprido do que a versão original, tendo sido rebaixado em 20 mm.

O uso intensivo da fibra de carbono não está escondido, como revela o capô e o pára-choques dianteiro, com entradas de ar mais funcionais.

O mesmo material é aplicado no tejadilho, mas apenas como opção, assim como na grande asa traseira, que aumentou em 38% a força descendente.

Os novos pára-choques e difusor traseiros também são em fibra de carbono, destacando-se nas extremidades escapes duplos Akraprovic.



A calçar as jantes em liga leve de 23 polegadas estão pneus Pirelli P Zero especialmente desenvolvidos para o SUV.

O interior mantém as mesmas características do Urus convencional mas são dadas novas opções de personalização através do programa Ad Personam.

Aos modos de condução Strada, Sport e Corsa junta-se a nova função Rallye para uma condução mais vigorosa nos troços fora do alcatrão.

Para a Europa, o Lamborghini Urus Performante é anunciado a partir de 218.487 euros antes de impostos, mas em Portugal estima-se que chegue aos 330 mil euros.

Os primeiros exemplares deverão começar a chegar ao mercado ainda antes do final deste ano.

